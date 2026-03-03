Emisije
Divlje pčele

Najmlađe, a najtužnije u 'Divljim pčelama'? Tereza i Zora neutješne, a razlozi slamaju srce

I dok se u 'Divljim pčelama' tajne razotkrivaju i odnosi pucaju pod teretom prošlosti, dvije najmlađe junakinje nose teret koji je prevelik i za odrasle

03.03.2026 13:00

Tereza i Zora posljednjih su epizoda 'Divljih pčela' sve češće viđene u suzama, i to ne bez razloga. 

Njihove priče, iako različite, spajaju se u istoj emociji, gubitku, razočaranju i osjećaju da im se svijet mijenja brže nego što mogu podnijeti.

Tereza udana za jednog, voli drugog

Tereza je sada službeno žena Vice Radonića. Vjenčanje je održano, odluka je donesena, ali srce nije poslušalo razum. Jer Tereza i dalje voli Milana Čavku.

Ta zabranjena i potisnuta ljubav ne prestaje tinjati. Njihovi pogledi, susreti u tišini i scene u kojima emocije nadjačaju razum pokazuju da brak s Vicom nije ugasio ono što osjeća. Upravo zato je gledamo slomljenu, jer živi život koji je odabrala, ali ne i onaj koji je željela.

U svijetu u kojem se od nje očekuje stabilnost i poslušnost, Tereza nosi teret odluke koja ju je odvojila od čovjeka kojeg voli. A svaka suza podsjetnik je da srce ne pristaje na kompromise.

Zora, Divlje pčele
Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora nosi dijete, ali ne zna kako dalje

Zorina situacija još je složenija. Ona nosi Nikolino dijete, a istina je daleko od očiju onih koji joj vjeruju. Teret trudnoće nije samo fizički, nego emocionalni i moralni. Ona živi s tajnom koja prijeti razoriti više života od njezina vlastitog.

Svaka scena u kojoj je vidimo uplakanu govori o strahu, krivnji i nemoći. Nije riječ samo o trudnoći, nego o svijesti da istina kad-tad mora izaći na vidjelo.

Dok Cvita ne zna što se zapravo dogodilo, dok Nikola šuti, a selo nagađa, Zora je ta koja nosi sve, i dijete i posljedice.

Tereza i Cvita, Zora i Katarina, Divlje pčele
Tereza i Cvita, Zora i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Suze koje ne prolaze nezapaženo

Gledatelji su primijetili da su obje djevojke posljednjih epizoda gotovo stalno na rubu plača. Njihove scene pune su tišine, pogleda koji govore više od riječi i trenutaka u kojima emocije izlaze na površinu.

U svijetu odraslih punom tajni, upravo su Tereza i Zora te koje najviše osjećaju posljedice. Hoće li uspjeti pronaći snagu i iz svega izaći jače? Ili je ovo tek početak još težeg razdoblja za najmlađe junakinje Vrila?

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

