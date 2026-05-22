Nakon Antinog novčića, Milan Čavka malom Petru donio posve drugačiji dar

Kao što je i običaj, prve dane djetetova života vrijeme su kada rodbina i prijatelji dolaze iskazati dobrodošlicu, a rijetko tko dolazi praznih ruku. Među prvima je to učinio djed Ante Vukas, čiji je dar, iako tradicionalan, nosio jasan pečat njegova karaktera i pogleda na svijet. Darovani novčić, koji se često stavlja u kolijevku za sreću i bogatstvo, u ovom je slučaju bio više od puke tradicije. Bio je to simbol moći, bogatstva i utjecaja - svega onoga što Ante predstavlja i cijeni.
Dar koji se ne može kupiti
Umjesto novca ili zlata, Milan je za malenog Petra pripremio nešto što se ne može kupiti - blagoslov i zaštitu. Njegov poklon, slika ili medaljon svetog Petra, nebeskog zaštitnika po kojem je dječak dobio ime, nosio je duboku duhovnu i emotivnu poruku.
U trenutku predaje dara, Milanove riječi dirnule su sve prisutne. "Sveti Petar neka ga čuva", izgovorio je toplo, gledajući u maleno biće. No, ono što je uslijedilo dalo je njegovoj gesti posebnu težinu i otkrilo svu njezinu slojevitost. "I neka ga i naš Petar zauvijek čuva", dodao je, povezujući novorođenče ne samo s nebeskim zaštitnikom, već i s voljenim članom obitelji kojeg više nema.