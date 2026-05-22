Nakon Antinog novčića, Milan Čavka malom Petru donio posve drugačiji dar

Rođenje malenog Petra unijelo je svjetlost u dom Vukasovih, no tradicija darivanja novorođenčeta otkrila je razlike u vrijednostima onih koji ga okružuju

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Kao što je i običaj, prve dane djetetova života vrijeme su kada rodbina i prijatelji dolaze iskazati dobrodošlicu, a rijetko tko dolazi praznih ruku. Među prvima je to učinio djed Ante Vukas, čiji je dar, iako tradicionalan, nosio jasan pečat njegova karaktera i pogleda na svijet. Darovani novčić, koji se često stavlja u kolijevku za sreću i bogatstvo, u ovom je slučaju bio više od puke tradicije. Bio je to simbol moći, bogatstva i utjecaja - svega onoga što Ante predstavlja i cijeni.

icon-expand Ante i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Dar koji se ne može kupiti

Umjesto novca ili zlata, Milan je za malenog Petra pripremio nešto što se ne može kupiti - blagoslov i zaštitu. Njegov poklon, slika ili medaljon svetog Petra, nebeskog zaštitnika po kojem je dječak dobio ime, nosio je duboku duhovnu i emotivnu poruku.

icon-expand Milan i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Sveti Petar, Divlje pčele FOTO: RTL