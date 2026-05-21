Nakon bolne izdaje, Toma Domazet donosi konačnu odluku

Nakon što je Toma otkrio Katarininu najmračniju tajnu Jakovu, suočio se s njezinim bijesom i optužbama, što je rezultiralo njegovom konačnom odlukom da napusti mjesto koje je nekoć zvao domom

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Sukob je eskalirao kada se Katarina, povrijeđena i izdana, direktno suočila s Tomom. "Zabio mi nož u leđa, zašto si to napravio?" pitala ga je, tražeći da je gleda u oči dok mu govori. Optužila ga je da je uništio ono što su ona i Jakov imali, no Tomin odgovor bio je hladan i proračunat, dodatno produbljujući njezin osjećaj izdaje.

"Zabio si mi nož u leđa"

Toma je svoje postupke pokušao opravdati kao čin pomoći. "Samo sam podijelio tvoj teret s čovjekom koji te nikad neće izdati", rekao je, dodajući kako joj je zapravo učinio uslugu. "Sad znaš kakvog muškarca imaš pored sebe." Takvo objašnjenje samo je potvrdilo Katarinine najgore sumnje. "Nisam znala kakva gnjida možeš biti", uzvratila mu je, shvativši da je njihovo prijateljstvo uništeno. Priznala je da su mogli nastaviti kao prijatelji, ali Tomo je bio jasan: "Gotovo nikad."

icon-expand Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

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Suočen s posljedicama svojih djela i prekidom svih veza koje su ga držale u Vrilu, Toma je donio neopozivu odluku. "Ništa me više ne drži ovdje. Odlazim odavde", izjavio je, otkrivajući i vlastitu bol. "Bio sam sretan, stvarno sretan. A sad vidim da je sve to bila laž."

icon-expand Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL