Nakon emotivne prve sezone 'Divljih pčela', mladi glumac Matko Jukić puni baterije na Braču

Dok ekipa RTL-ove hit-serije 'Divlje pčele' uživa u kratkoj ljetnoj pauzi prije nastavka snimanja, mladi glumac Matko Jukić, kojeg su gledatelji upoznali kao Josipa Vukasa, odlučio je odmor provesti na jednom od najljepših hrvatskih otoka.
Na društvenim mrežama podijelio je fotografije i video s Bola na Braču, gdje uživa u suncu, moru i opuštenoj atmosferi. Na jednoj fotografiji široko nasmijan sjedi uz čašu vina, dok druga prikazuje prekrasan pogled na more i valove koji zapljuskuju obalu.
Ljeto daleko od kamera
Nakon intenzivnog razdoblja snimanja, Matko je očito iskoristio priliku za predah. Ležerna lanena košulja, osmijeh od uha do uha i ljetni ugođaj pokazali su da mu odmor itekako godi.
Glumac nije skrivao dobro raspoloženje, a prizori s Brača oduševili su njegove pratitelje koji ga sve češće prate i izvan malih ekrana.
Publiku osvojio kao Josip Vukas
U prvoj sezoni Divljih pčela' Matko je utjelovio Josipa Vukasa, jednog od najtragičnijih likova u seriji. Njegova sudbina ostavila je snažan dojam na gledatelje i obilježila prve epizode, zbog čega je Josip ostao jedan od likova o kojima se i danas često govori među obožavateljima serije.
Iako njegov lik više nije dio radnje, Matko je svojim nastupom privukao pažnju publike i postao jedno od novih glumačkih imena koje vrijedi pratiti.