Nakon godine pune uspjeha, Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' s obitelji pobjegao u 'Veneciju sjevera'

Objava, jednostavno nazvana "In Bruges", prikazuje idilične obiteljske trenutke u gradu koji je pod zaštitom UNESCO-a. Kroz seriju fotografija i kratkih videozapisa, glumac Amar Bukvić je podijelio atmosferu grada poznatog po svojim kanalima, srednjovjekovnoj arhitekturi i gotičkim tornjevima. Na snimkama se vide Bukvić i njegova obitelj kako uživaju u vožnji brodom, okruženi povijesnim zgradama, dok jedna od fotografija prikazuje njegovu obitelj na glavnom trgu, Markt.

Putovanje u Belgiju dio je većeg obiteljskog odmora koji je uključivao posjete Londonu i Norveškoj. Čini se da je obitelj tražila bijeg od ljetnih vrućina i glumčevog napornog rasporeda, a Bruges se pokazao kao savršena kulisa za stvaranje novih uspomena. Iako grad u kolovozu nudi razne kulturne događaje, čini se da je posjet bio isključivo privatne prirode, posvećen odmoru i obiteljskom druženju.