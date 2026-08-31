Nakon godine pune uspjeha, Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' s obitelji pobjegao u 'Veneciju sjevera'

Objava, jednostavno nazvana "In Bruges", prikazuje idilične obiteljske trenutke u gradu koji je pod zaštitom UNESCO-a. Kroz seriju fotografija i kratkih videozapisa, glumac Amar Bukvić je podijelio atmosferu grada poznatog po svojim kanalima, srednjovjekovnoj arhitekturi i gotičkim tornjevima. Na snimkama se vide Bukvić i njegova obitelj kako uživaju u vožnji brodom, okruženi povijesnim zgradama, dok jedna od fotografija prikazuje njegovu obitelj na glavnom trgu, Markt.
Putovanje u Belgiju dio je većeg obiteljskog odmora koji je uključivao posjete Londonu i Norveškoj. Čini se da je obitelj tražila bijeg od ljetnih vrućina i glumčevog napornog rasporeda, a Bruges se pokazao kao savršena kulisa za stvaranje novih uspomena. Iako grad u kolovozu nudi razne kulturne događaje, čini se da je posjet bio isključivo privatne prirode, posvećen odmoru i obiteljskom druženju.
Od glumca godine do rimskog cara
Ovaj zasluženi odmor dolazi kao kruna iznimno uspješne profesionalne godine za Bukvića. Početkom 2026. godine primio je prestižnu nagradu za glumca godine na dodjeli Story Hall of Fame, priznanje koje je velikim dijelom zaslužio ulogom u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. No, glumca očekuju i veliki izazovi na filmskom platnu. Publika s nestrpljenjem iščekuje film "Posljednji rimski bog", koji bi trebao izaći tijekom 2026. godine, a u kojem Bukvić tumači glavnu ulogu, onu cara Dioklecijana.