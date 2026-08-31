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Divlje pčele

Nakon godine pune uspjeha, Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' s obitelji pobjegao u 'Veneciju sjevera'

Poznati domaći glumac Amar Bukvić iskoristio je kraj kolovoza za putovanje sa svojom obitelji, a kao jednu od destinacija njihove sjevernoeuropske turneje odabrali su slikoviti belgijski grad Bruges. Svojim je pratiteljima na Instagramu pružio uvid u čari grada poznatog kao "Venecija sjevera" kroz seriju fotografija i videa koji odišu opuštenom atmosferom

RTL.hr
31.08.2026 09:08

Objava, jednostavno nazvana "In Bruges", prikazuje idilične obiteljske trenutke u gradu koji je pod zaštitom UNESCO-a. Kroz seriju fotografija i kratkih videozapisa, glumac Amar Bukvić je podijelio atmosferu grada poznatog po svojim kanalima, srednjovjekovnoj arhitekturi i gotičkim tornjevima. Na snimkama se vide Bukvić i njegova obitelj kako uživaju u vožnji brodom, okruženi povijesnim zgradama, dok jedna od fotografija prikazuje njegovu obitelj na glavnom trgu, Markt.

Putovanje u Belgiju dio je većeg obiteljskog odmora koji je uključivao posjete Londonu i Norveškoj. Čini se da je obitelj tražila bijeg od ljetnih vrućina i glumčevog napornog rasporeda, a Bruges se pokazao kao savršena kulisa za stvaranje novih uspomena. Iako grad u kolovozu nudi razne kulturne događaje, čini se da je posjet bio isključivo privatne prirode, posvećen odmoru i obiteljskom druženju.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Od glumca godine do rimskog cara

Ovaj zasluženi odmor dolazi kao kruna iznimno uspješne profesionalne godine za Bukvića. Početkom 2026. godine primio je prestižnu nagradu za glumca godine na dodjeli Story Hall of Fame, priznanje koje je velikim dijelom zaslužio ulogom u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. No, glumca očekuju i veliki izazovi na filmskom platnu. Publika s nestrpljenjem iščekuje film "Posljednji rimski bog", koji bi trebao izaći tijekom 2026. godine, a u kojem Bukvić tumači glavnu ulogu, onu cara Dioklecijana.

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Divlje pčele

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