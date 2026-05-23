Nakon oproštaja sa Zorom, Kate uputila posljednje riječi Cviti prije priznanja

U jednom od najemotivnijih trenutaka, Katarina je odlučila sestri povjeriti sve što obitelj posjeduje. Nije se radilo o običnom razgovoru, već o gotovo svečanoj primopredaji budućnosti. Pred Zorom je iznijela dukate od miraza, pomno čuvane papire od kuće i zemlje te sve važne račune i bankovne dokumente. "Red je da i ti znaš gdje stoje bitne stvari", rekla je sestri, kao da prenosi ne samo vlasništvo, već i ogroman teret odgovornosti na mlađu generaciju.

Njezine riječi, "nikad ne znaš kad se život može prevrnuti, samo tako", odzvanjale su poput zloslutnog proročanstva. Time je dala naslutiti da se ne sprema na obično putovanje, već na odlazak s kojeg možda nema povratka. Uz to, pobrinula se da njezina sestra zna kome se može obratiti za pomoć, navodeći rodbinu u Slavoniji i na Braču, kao da iscrtava mapu za preživljavanje u svijetu u kojem nje više neće biti.

Ipak, usred ove tjeskobne i teške atmosfere, Katarina pronalazi trenutke za toplinu i ljudskost. Njezin kasniji susret s Cvitom, koja se i sama bori s vlastitim demonima i izazovima majčinstva, otkriva njezinu drugu, nježniju stranu. Dok joj Cvita u povjerenju priznaje kako svog sina, kada su sami, zove Andrija, pronalazeći u tom tajnom imenu vlastiti mir, Katarina joj pruža bezuvjetnu podršku i razumijevanje.

U tom trenutku, ona nije samo starija sestra koja predaje naslijeđe, već i žena koja i sama traži utjehu, moleći za zagrljaj koji bi joj mogao biti jedan od posljednjih. Taj oštar kontrast između njezine hladne odlučnosti da sredi sve račune i duboke emotivne potrebe za bliskošću čini njezinu situaciju još potresnijom i složenijom.