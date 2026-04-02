Nakon ovog susreta više ništa neće biti isto: Cvita optužila Zoru za ono nezamislivo

Cvita, suočena s vlastitim strahovima i novim saznanjima, okreće priču protiv Zore i prvi put otvoreno dovodi u pitanje sve što se te noći dogodilo

Umjesto da ostanu povezane tajnom koju dijele, Cvita i Zora sada stoje jedna nasuprot drugoj u 'Divljim pčelama'. Razgovor započinje sumnjom koja brzo prerasta u optužbu: "Sad kad znam tko je ćaća tvog diteta, ništa više nisam sigurna, Zore." U tom trenutku postaje jasno, Cvita više ne vjeruje ni Zori ni verziji događaja koju su do sada dijelile.

Prebacivanje krivnje

Iako je jasno da je Petar bio napadač, Cvita počinje preispitivati Zorinu ulogu u svemu, i to na najokrutniji način. "Pa ako si mogla zavesti mog muža, zašto ne bi i njega?" Ovom rečenicom Cvita praktički briše kontekst napada i odgovornost prebacuje na Zoru, sugerirajući da je ona možda sama izazvala situaciju. Zora pokušava podsjetiti na ono što se stvarno dogodilo, da ju je Petar napao, no Cvita to odbija prihvatiti. "Ja nisam vidjela početak. Ja sam vidila samo kraj." I upravo u tom "kraju" Cvita sada traži novu istinu.

Pitanje koje sve okreće

Napetost kulminira rečenicom koja mijenja cijelu perspektivu njihove priče: "Sad ćeš mi reći istinu, Zora, jesmo li ubili nevinog čovjeka?" Time Cvita potpuno preokreće narativ, od samoobrane prema mogućem zločinu. U trenutku kada bi trebale biti saveznice, ona Zoru stavlja u poziciju glavnog krivca.

Savez koji puca