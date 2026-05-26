Nakon saznanja o dvostrukoj tragediji, pakao za Antu Vukasa tek počinje

Cijelu godinu Ante Vukas živio je kao otac slomljen tugom, uvjeren da zna tko je odgovoran za smrt njegova sina. Ante je predvodio hajku prema Josipu Vukasu, nesvjestan da je njegova bol usmjerena na pogrešnu adresu. "Bila si u pravu, Mirjana. Cijelo ovo vrijeme bila si u pravu", priznaje shrvan kada se klupko laži napokon počinje odmotavati.
Godina dana boli i pogrešne osvete
Njegov svijet, izgrađen na tuzi za sinom i mržnji prema navodnom ubojici, srušio se u trenutku. Pitanje "Što se tu događa?" koje je postavio usred okupljene mase ispred policijske stanice, postalo je pitanje koje si postavlja o vlastitom životu i odlukama koje je donio.
Istina koja razara dušu
Katarinino priznanje nije bilo jednostavno. Otkrilo je da je Petar stradao u samoobrani, nakon što ju je pokušao zadaviti zbog spora oko miraza. Za Antu je to bio dvostruki udarac. Ne samo da je saznao tko je uistinu odgovoran za sinovu smrt, već se morao suočiti i s mračnom stranom vlastitog djeteta. No, najteži dio istine tek je dolazio.
Grižnja savjesti teža od tuge
Dok bijesna rulja ispred stanice traži pravdu, Ante Vukas stoji paraliziran, promatrajući kaos čiji je i sam bio začetnik. Njegova tuga za Petrom sada je neraskidivo isprepletena s neizbrisivom krivnjom za Josipovu smrt. Godinu dana žalovao je za sinom, a sada će do kraja života morati živjeti s duhom nedužnog mladića na savjesti.
"Prokleta Kate Runje", govori Marko, ali za Antu, kletva nosi i njegovo ime. Ona je gurnula njegova sina u provaliju, ali on je gurnuo nedužnog mladića preko ruba očaja. Jedna ga je smrt učinila ožalošćenim ocem, a druga ga je, u vlastitim očima, pretvorila u krvnika.