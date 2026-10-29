Nakon šest godina nemir se ponovno vratio u Vrilo! Stare tajne, povratci i izdaje prijete uništiti sve

Šest godina nakon dramatičnih događaja koji su obilježili živote mještana Vrila, čini se da se prošlost ponovno vraća na naplatu. Ante Vukas više nije u bijegu, Ivica se vratio iz psihijatrijske bolnice, novi tužitelj počeo je razotkrivati stare poslove, a neočekivani dolasci i ljubavni problemi dodatno kompliciraju odnose u selu. Hoće li Vrilo ponovno postati poprište velikih sukoba?

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Ante Vukas više nije u bijegu, ali problemi tek počinju

Nakon dugog skrivanja od vlasti, Ante Vukas odlučio se predati novom tužitelju Nevenu Barešiću, uvjeren da će mu političke veze omogućiti povoljan dogovor. Međutim, Barešić mu je priredio neugodno iznenađenje i poslao ga u pritvor. Dok se oko Antina mogućeg oslobađanja i kućnog pritvora nastavljaju pregovori, njegov povratak već izaziva velike podjele među Vukasovima. Obitelj koja se tijekom njegova izbivanja pokušavala prilagoditi životu bez njega sada se suočava s mogućnošću da se Ante ponovno vrati pod njihov krov. No najveća prijetnja možda dolazi upravo iz njegove obitelji. Nikola Vukas već je pokazao da je spreman okrenuti leđa ocu. Nakon što je otkrio njegovo skrovište, anonimno ga je prijavio miliciji, a njegova spremnost na suradnju s vlastima mogla bi dodatno ugroziti Antinu budućnost. Hoće li Nikola otići toliko daleko da svjedoči protiv vlastitog oca? I kako će Ante reagirati kada shvati razmjere sinove izdaje?

icon-expand icon-close icon-close Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ivica se vratio iz bolnice, a Milan ne može zaboraviti prošlost

Veliki povratak u Vrilo obilježio je i Ivica Vukas, koji je nakon šest godina napokon napustio psihijatrijsku bolnicu. Iako je vijest o njegovu dolasku među mnogim mještanima izazvala veselje, nisu ga svi dočekali raširenih ruku. Milan Čavka, koji zbog nekadašnjeg obračuna s Ivicom već šest godina živi bez oka, ponovno se našao suočen s čovjekom koji ga podsjeća na jedan od najtežih trenutaka njegova života. Njihovi neriješeni sukobi i Milanov bijes pokazuju da stare rane nisu zacijelile. Može li Ivica nakon svega pronaći mir u Vrilu ili će ga prošlost nastaviti progoniti? A što će se dogoditi kada se ponovno suoči s bratom Antom, s kojim ga veže iznimno težak obiteljski sukob?

icon-expand Milan i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

Novi tužitelj prijeti razotkrivanjem mračnih poslova

Dolazak Nevena Barešića, novog okružnog tužitelja za Split, dodatno je uzdrmao odnose moći u Vrilu. Barešić je preuzeo istragu protiv Ante Vukasa i slučaj industrijske zone, a njegovi potezi pokazuju da se mnogi koji su se dosad osjećali nedodirljivima sada imaju razloga zabrinuti. Među njima je i Zdravko Šušnjara, koji strahuje da bi zbog svoje povezanosti s Antinim koruptivnim poslovima i sam mogao završiti iza rešetaka. Pritisak istrage sve je veći, a pitanje je tko će još biti uvučen u slučaj i hoće li netko odlučiti progovoriti kako bi spasio vlastitu kožu.

icon-expand Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL

Johnny stigao u Vrilo! Hoće li pomrsiti ljubavne planove?

Nemir u selu ne donose samo stari sukobi nego i novi stanovnici. U Vrilo je stigao Jovan, poznatiji kao Johnny, Krstin sin iz prvog braka, koji svojim samouvjerenim ponašanjem i tajanstvenom prošlošću već privlači pozornost. Posebno je zanimljiv njegov susret s Cvitom, prema kojoj je pokazao zanimanje, unatoč očevim upozorenjima da se drži podalje od nje. Hoće li se između Johnnyja i Cvite razviti nešto više ili je riječ samo o prolaznoj simpatiji? S obzirom na već narušene odnose u obitelji Vukas, Johnnyjeva pojava mogla bi dodatno zakomplicirati Cvitin život, ali i njezin odnos s Nikolom.

icon-expand Cvita i Jovan, Divlje pčele FOTO: RTL

Jelica i Anđelko održavaju privid veze, ali koliko dugo?

Ni na ljubavnom planu u Vrilu ne vlada mir. Jelica i Anđelko sve teže pronalaze zajednički jezik, a njihov odnos, koji izvana još može djelovati kao skladna ljubavna priča, zapravo je prepun nesuglasica i razočaranja. Dok Anđelko pokušava očuvati njihovu vezu, sve je očitije da Jelica nije sigurna želi li s njim zajedničku budućnost. Njihove svađe i neriješeni problemi otvaraju pitanje koliko će još dugo uspjeti održavati privid odnosa koji već neko vrijeme ne funkcionira. Hoće li napokon priznati jedno drugome istinu ili ih čeka još bolniji rasplet?

icon-expand Anđelko i Jelica, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakov doznao što Krneta radi Katarini, a njihova povezanost s Vukasima otvara nova pitanja

Daleko od Vrila, Katarina Runje prolazi kroz iznimno teško razdoblje u zatvoru. Upravitelj Lazar Krneta nastavlja je zastrašivati i pokušava je udaljiti od Jakova, a upravo je Jakov tijekom posjeta počeo otkrivati što se zapravo događa iza zatvorskih zidova. Odlučan zaštititi Katarinu, Jakov je spreman suprotstaviti se Krneti, no cijelu situaciju dodatno komplicira činjenica da upravitelj ima poveznicu s prošlošću obitelji Vukas. Naime, Krneta je nekada radio za pokojnog Petra Vukasa i Antina oca. Kakve tajne povezuju Krnetu i Vukasove? Može li Jakov iskoristiti saznanja o njegovoj prošlosti kako bi pomogao Katarini ili će se zbog suprotstavljanja opasnom upravitelju i sam naći u problemima?

icon-expand Jakov i Lazar, Divlje pčele FOTO: RTL

Može li Vrilo nakon šest godina ponovno pronaći mir?