Nakon šest godina sreli se Zdravko i Ante, načelnik u vrlo nezgodnoj poziciji

Zdravko je tog jutra doveo svoju djecu, dok je Ante u školu dopratio svog unuka Petra. Njihov susret nije prošao bez iskrica, a dugogodišnje tenzije brzo su isplivale na površinu. Dvojac se ubrzo počeo prepucavati pred školom, nimalo ne skrivajući međusobnu netrpeljivost.
"Odveo sam unuka u školu, nisam išao opljačkati banku", odbrusio je Ante tijekom njihovog susreta, jasno dajući do znanja da ga ne zanimaju tuđa propitkivanja i da se pred načelnikom nema namjeru opravdavati.
Jedini ostao pri svom iskazu
Ovaj napeti susret dolazi u izrazito osjetljivom trenutku za Zdravka Šušnjaru, koji se trenutačno nalazi u vrlo nezgodnoj i kompromitirajućoj poziciji. Naime, kako mu je nedavno u povjerenju otkrio tužitelj Neven Barešić, svi ostali svjedoci iznenada su povukli svoje iskaze protiv Ante Vukasa.
Zdravko je tako ostao jedini koji nije promijenio svoju priču, što ga stavlja pod golem pritisak. Svjestan je da bi ga inzistiranje na istini moglo skupo stajati, pogotovo sada kada je ostao potpuno sam u svojoj borbi protiv moćnog Vukasa.
Pravni preokret i neizvjesnost
S obzirom na to da su svi ostali svjedoci odustali, Antina pozicija pred zakonom čini se puno stabilnijom nego prije. Njegov ležeran i pomalo drzak stav tijekom prepucavanja sa Zdravkom pokazuje da se nimalo ne boji posljedica te da se osjeća sigurnim.
S druge strane, načelnik Šušnjara u strahu je da bi cijela situacija mogla završiti tako da on sam postane žrtveni jarac. Bez čvrstih dokaza i podrške drugih svjedoka, njegova riječ protiv Antine gubi na težini.
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