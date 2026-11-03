Nakon šest godina sreli se Zdravko i Ante, načelnik u vrlo nezgodnoj poziciji

Nakon dugih šest godina, Zdravko Šušnjara i Ante Vukas ponovno su se našli licem u lice. Susret se dogodio sasvim slučajno, dok su obojica obavljala obiteljske dužnosti i dopraćala djecu pred školsku zgradu

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Zdravko je tog jutra doveo svoju djecu, dok je Ante u školu dopratio svog unuka Petra. Njihov susret nije prošao bez iskrica, a dugogodišnje tenzije brzo su isplivale na površinu. Dvojac se ubrzo počeo prepucavati pred školom, nimalo ne skrivajući međusobnu netrpeljivost. "Odveo sam unuka u školu, nisam išao opljačkati banku", odbrusio je Ante tijekom njihovog susreta, jasno dajući do znanja da ga ne zanimaju tuđa propitkivanja i da se pred načelnikom nema namjeru opravdavati.

Jedini ostao pri svom iskazu

Ovaj napeti susret dolazi u izrazito osjetljivom trenutku za Zdravka Šušnjaru, koji se trenutačno nalazi u vrlo nezgodnoj i kompromitirajućoj poziciji. Naime, kako mu je nedavno u povjerenju otkrio tužitelj Neven Barešić, svi ostali svjedoci iznenada su povukli svoje iskaze protiv Ante Vukasa.

icon-expand icon-close icon-close Ante i Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Zdravko je tako ostao jedini koji nije promijenio svoju priču, što ga stavlja pod golem pritisak. Svjestan je da bi ga inzistiranje na istini moglo skupo stajati, pogotovo sada kada je ostao potpuno sam u svojoj borbi protiv moćnog Vukasa.

Pravni preokret i neizvjesnost