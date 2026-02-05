Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Nakon šokantnog prizora Cvita je napokon suočila Zoru: 'Ti ne želiš gledati mene i Nikolu zajedno'

U naizgled mirnom trenutku, dok su Cvita i Zora provodile zajedničko vrijeme, neočekivano otkriće prijeti razoriti mir i iznijeti na vidjelo bolne tajne iz prošlosti

RTL.hr
05.02.2026 20:40

Jedan naizgled bezazlen predmet, fotografija skrivena u knjizi, postao je okidač za lavinu optužbi, otkrivajući duboko ukorijenjenu ljubomoru i priču o preljubu koja nikada nije u potpunosti završila.

Šokantno otkriće koje mijenja sve

Sve je počelo kada je Cvita, prelistavajući Zorinu knjigu, naišla na nešto što ju je duboko potreslo. Unutra se nalazila fotografija s njezinog vjenčanja s Nikolom, ali slika je bila uništena na vrlo simboličan način. Bila je prepolovljena, ostavljajući samo Nikolin lik s jedne strane, dok je Cvitin dio bio odbačen. To šokantno otkriće odmah je pobudilo sumnju, implicirajući da Zora u svojoj mašti zauzima Cvitino mjesto pored Nikole. "Što ova slika radi u tvojoj knjizi, Zora?" upitala je Cvita, a njezin glas je odavao mješavinu nevjerice i povrijeđenosti u seriji 'Divlje pčele'.

Zorina reakcija bila je pokušaj umanjivanja značaja pronađenog predmeta. Tvrdila je kako je fotografiju koristila samo kao knjižnu oznaku, kao način da "ubilježi gdje je stala s čitanjem". Međutim, Cvita nije mogla zanemariti očitu simboliku uništene uspomene. "Baš si je fino uništila", primijetila je sarkastično, odbijajući prihvatiti njezino nevješto opravdanje. Zora je nastavila glumiti nedužnost, govoreći: "Ajme oprosti, nisam vidjela da se tako slomilo", no njezine riječi zvučale su šuplje pred očitom istinom.

Zora, Cvita, Divlje pčele
Zora, Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Suočavanje s bolnom istinom

Cvitino strpljenje je napokon popustilo. Suočila je Zoru s onim što je dugo tinjalo ispod površine njihovog odnosa. Više se nije radilo samo o poderanoj fotografiji, već o Zorinim skrivenim osjećajima prema Nikoli, s kojim je u prošlosti imala aferu. "Ti ne želiš gledati mene i Nikolu zajedno", izravno ju je optužila Cvita, povezujući ovo otkriće s nedavnim događajima kada ju je Zora preklinjala da ne odlazi.

Zorino uporno nijekanje i glumljenje zbunjenosti samo je dodatno potvrdilo Cvitine sumnje. Postalo je jasno da Zora nikada nije preboljela Nikolu te da njezina opsesija prijeti uništiti ne samo prijateljstvo, već i Cvitin brak. Taj komadić papira, skriven među stranicama romana, postao je nepobitan dokaz da neke priče, ma koliko se trudili, nikada ne dobiju svoj konačni kraj.

Fotografija Nikole i Cvite, Divlje pčele
Fotografija Nikole i Cvite, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovaj sukob ostavlja gorak okus i otvara brojna pitanja o budućnosti njihovih odnosa. Uništena fotografija postala je simbol slomljenog povjerenja i tajni koje, jednom kad izađu na vidjelo, zauvijek mijenjaju živote onih kojih se tiču. Mir u selu ponovno je narušen, a stare rane ponovno su otvorene, prijeteći novim, još većim sukobima.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Lidijom Kordić i Lidijom Penić-Grgaš

cvita divlje pčele nikola divlje pčele zora divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Koje sve strašne tajne obitelji Vukas bi uskoro mogle izaći na vidjelo?

Oni su omiljeni Vukasi! Televizijski par i tetka Rajka koje publika 'Divljih pčela' obožava

Iako su najokrutniji par 'Divljih pčela', iza kamera Mirjana i Ante Vukas ne prestaju nasmijavati ekipu

Toma Domazet se potpuno predaje Katarini, no istina bi ih mogla zauvijek razdvojiti

Je li ovaj put pretjerao? Ante Vukas sina nazvao kukavicom i poručio mu: 'Ponašaj se kao muškarac'

ANKETA Tko je opasniji igrač kad stvari izmaknu kontroli: Ante ili Toma?