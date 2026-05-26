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Divlje pčele

Nakon što je jedva izvukla živu glavu od Ante Vukasa: Prava kazna za Katarinu tek počinje

Malo mjesto Vrilo potresla je vijest koja je godinama tinjala ispod površine - Katarina Runje priznala je ubojstvo Petra Vukasa

RTL.hr
26.05.2026 20:25

No, dok se zajednica još oporavljala od šoka, u policijskoj postaji odigrala se drama koja je zamalo završila novom tragedijom. Očajni otac ubijenog mladića, Ante Vukas, u naletu neobuzdanog bijesa nasrnuo je na Katarinu, pokušavajući joj presuditi vlastitim rukama.

"Ma šta ti govoriš?": Nevjerica koja se pretvorila u gnjev

Kada je vijest o priznanju stigla do Ante Vukasa, njegova prva reakcija bila je potpuna nevjerica. "Ma šta ti govoriš?", bile su jedine riječi koje je uspio izustiti, ali šok se u trenu pretvorio u razorni gnjev. Saznanje da je žena koju je poznavao odgovorna za smrt njegova sina, bilo je previše za oca slomljenog srca.

Sestre Runje i Ante, Divlje pčele
Sestre Runje i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Eskalacija nasilja iza zatvorenih vrata

Ignorirajući povike i pokušaje da ga zaustave, Ante je poput furije uletio u postaju, probivši se do prostorije gdje se nalazila Katarina. Očevici opisuju prizor čistog, sirovog bijesa. Urlajući "Stoko!", Vukas je zgrabio Katarinu za vrat i počeo je daviti, potpuno izvan kontrole. U prostoriji je nastao kaos. "Ćaća, stani, ne možeš, nemoj!", vikali su prisutni, pokušavajući ga odvojiti od nje. U općem metežu čuli su se očajnički apeli: "Pusti je, ubit ćeš je!", upozoravajući ga da prestane prije nego što bude prekasno.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Sikirica jedva spriječio linč

Nekoliko trenutaka situacija je bila izvan kontrole i činilo se da će se dogoditi još jedno ubojstvo, ovoga puta pred očima zakona. Jedva su ga uspjeli odvojiti od Katarine, koja je ostala bez daha, u šoku i s tragovima njegovih ruku na vratu. Inspektor Jerko oštro je reagirao, vičući: "Neću više ponavljati!", dajući do znanja da takvo ponašanje neće tolerirati.

Nikola, Ante, Jerko, Divlje pčele
Nikola, Ante, Jerko, Divlje pčele FOTO: RTL

Incident u policijskoj postaji brutalno je razotkrio duboke rane koje je Petrovo ubojstvo ostavilo na obitelji Vukas, ali i na cijeloj zajednici. Dok Katarina Runje čeka suđenje suočena s pravdom, Antin očajnički čin postavio je novo pitanje - može li u Vrilju ikada više biti mira ili je ovo tek početak novog vala sukoba i osvete koji prijeti potopiti sve pred sobom.

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