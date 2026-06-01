Nakon što je otkrila Vicinu dvostruku igru, Tereza ga udarila i ostavila u nesvijesti!

Prividni mir raspao se u trenutku kada je Tereza shvatila da je cijelo vrijeme živjela u laži. Ono što je dugo sumnjala, konačno je dobilo potvrdu. "Znan sve, Vice", bile su riječi kojima je započela konfrontacija koja će zauvijek promijeniti njihove živote. Slučajno je čula suprugov razgovor s Milanom i saznala istinu o ženi koju joj je predstavljao kao sestru.

"Manuela ti nije sestra, nego ljubavnica"

Suočivši ga s bolnom istinom, Tereza nije naišla na kajanje, već na hladnu agresiju. U pokušaju da je ušutka i zadrži kontrolu, Vice je zaključao vrata sobe, pretvarajući njihov dom u zatvor. No, to je samo ojačalo Terezinu odlučnost. "Da kažem svima da si lažov i prevarant? Ili možda da kažem da ti Manuela nije sestra, nego ljubavnica?", sasula mu je u lice, odbijajući više biti žrtva njegovih manipulacija.

Hladnokrvno priznanje i brutalna ucjena

Umjesto da pokuša izgladiti situaciju, Vice je odlučio igrati na sve ili ništa. Bez trunke srama priznao je aferu, ali je odmah uzvratio udarac, optuživši Terezu za preljub. "Bila mi je ljubavnica, kao što je tebi onaj stanar za kojim trčiš. Jesmo li sad na istom?", rekao je hladno, pokušavajući je uvući u svoje blato i izjednačiti krivnju.

