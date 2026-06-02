Divlje pčele

Nakon što je žrtvovao vlastitu slobodu, Toma dokazao beskrajnu ljubav prema Kati

Toma Domazet stavio je na kocku vlastitu slobodu kako bi spasio ženu koju voli, iako ta ljubav nikada nije bila uzvraćena

02.06.2026 09:00

Iako je njegovo svjedočenje otvorilo put prema istini i pravdi za nevino stradalog Josipa, Toma je time svjesno sebe doveo u opasnost. Tijekom ispitivanja priznao je da je zataškavao informacije o ubojstvu i primio novac kako bi šutio, čime je i sam postao sudionikom u prikrivanju teškog zločina. 

"Spreman sam snositi posljedice"

Na pitanje tužitelja zašto je to učinio, njegov je odgovor bio jasan - sve je radio kako bi zaštitio Katarinu. "Znam i spreman sam snositi posljedice. Samo ne želim da se Katarinu Runje optuži za ubojstvo s predumišljajem. Ta žena to nije zaslužila", rekao je pred sudom, dodavši kako se ona samo "borila za goli život".

Toma Domazet FOTO: RTL

Njegova požrtvovnost postala je još očitija u kasnijem razgovoru s Katarinom, koja je bila zabrinuta za njegovu sudbinu. "Nije sad vrijeme da razmišljaš o meni", rekao joj je, umanjujući opasnost u kojoj se našao. Priznao joj je da se prodao kako bi im stvorio budućnost, još jednom potvrđujući da su svi njegovi postupci, pa i oni pogrešni, bili vođeni dubokom ljubavlju prema njoj.

Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubav kao jedini motiv

Tomina žrtva nije samo spasila Katarinu od nepravedne osude, već je i razotkrila mrežu laži i zločina koja je dugo obavijala Vrilu. Dok se obitelj Vukas suočava s istragom i unutarnjim sukobima, a selo bruji o novim saznanjima, ostaje činjenica da je jedan čovjek odlučio staviti tuđu dobrobit ispred vlastite. Njegov čin, premda ga dovodi pred lice zakona, dokaz je da je ljubav, čak i ona neuzvraćena, ponekad najjači pokretač u borbi za istinu. Katarina je dobila novu priliku, ali cijena te prilike je Tomina sloboda.

