Nakon što je žrtvovao vlastitu slobodu, Toma dokazao beskrajnu ljubav prema Kati

Iako je njegovo svjedočenje otvorilo put prema istini i pravdi za nevino stradalog Josipa, Toma je time svjesno sebe doveo u opasnost. Tijekom ispitivanja priznao je da je zataškavao informacije o ubojstvu i primio novac kako bi šutio, čime je i sam postao sudionikom u prikrivanju teškog zločina.
"Spreman sam snositi posljedice"
Na pitanje tužitelja zašto je to učinio, njegov je odgovor bio jasan - sve je radio kako bi zaštitio Katarinu. "Znam i spreman sam snositi posljedice. Samo ne želim da se Katarinu Runje optuži za ubojstvo s predumišljajem. Ta žena to nije zaslužila", rekao je pred sudom, dodavši kako se ona samo "borila za goli život".
Njegova požrtvovnost postala je još očitija u kasnijem razgovoru s Katarinom, koja je bila zabrinuta za njegovu sudbinu. "Nije sad vrijeme da razmišljaš o meni", rekao joj je, umanjujući opasnost u kojoj se našao. Priznao joj je da se prodao kako bi im stvorio budućnost, još jednom potvrđujući da su svi njegovi postupci, pa i oni pogrešni, bili vođeni dubokom ljubavlju prema njoj.
Ljubav kao jedini motiv
Tomina žrtva nije samo spasila Katarinu od nepravedne osude, već je i razotkrila mrežu laži i zločina koja je dugo obavijala Vrilu. Dok se obitelj Vukas suočava s istragom i unutarnjim sukobima, a selo bruji o novim saznanjima, ostaje činjenica da je jedan čovjek odlučio staviti tuđu dobrobit ispred vlastite. Njegov čin, premda ga dovodi pred lice zakona, dokaz je da je ljubav, čak i ona neuzvraćena, ponekad najjači pokretač u borbi za istinu. Katarina je dobila novu priliku, ali cijena te prilike je Tomina sloboda.