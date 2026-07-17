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Divlje pčele

Nakon tajnog vjenčanja pokazali djelić intime: Ante Gelo i Jelena Perčin uživaju u romantičnom bijegu

Ante Gelo i Jelena Perčin nedavno su se vjenčali

RTL.hr
17.07.2026 11:00

Poznati hrvatski glazbenik, gitarist i skladatelj Ante Gelo (51) na svom je Instagram profilu objavio fotografiju koja je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja. Riječ je o selfiju sa suprugom, glumicom Jelenom Perčin (45), nastalom tijekom večernje šetnje uskim ulicama jednog talijanskog otočja.

Romantična objava stigla je nedugo nakon što su se vjenčali daleko od očiju javnosti.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U komentarima su se ubrzo počele nizati poruke podrške, dok su brojni pratitelji emotikonima srca slavili njihovu ljubav. Čini se da je zaljubljeni par kratku pauzu od poslovnih obaveza odlučio iskoristiti za romantični odmor na jednoj od najljepših mediteranskih destinacija.

Iako trenutačno uživa u privatnoj sreći, iza Ante Gele vrlo je intenzivno poslovno razdoblje. Sredinom lipnja nastupio je s Tatjanom Cameron Tajči pred navijačima na Svjetskom prvenstvu u Dallasu, a brojne obaveze očekuju ga i nakon povratka u Hrvatsku.

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Kraj srpnja donosi jedan od najemotivnijih glazbenih događaja u Hrvatskoj, Trag u beskraju" u Veloj Luci. Gelo će i ove godine imati važnu ulogu te će na glavnom koncertu posvećenom Oliveru Dragojeviću pratiti brojne izvođače, dok će s Ninom Badrić održati i poseban akustični nastup.

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