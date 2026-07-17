Nakon tajnog vjenčanja pokazali djelić intime: Ante Gelo i Jelena Perčin uživaju u romantičnom bijegu

Poznati hrvatski glazbenik, gitarist i skladatelj Ante Gelo (51) na svom je Instagram profilu objavio fotografiju koja je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja. Riječ je o selfiju sa suprugom, glumicom Jelenom Perčin (45), nastalom tijekom večernje šetnje uskim ulicama jednog talijanskog otočja.

Romantična objava stigla je nedugo nakon što su se vjenčali daleko od očiju javnosti.