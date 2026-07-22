Nakon tajnog vjenčanja u Italiji, Ante Gelo podijelio predivne novosti: 'Sretan sam!'

Nakon što je u javnost procurila vijest o njegovom tajnom vjenčanju s glumicom Jelenom Perčin, cijenjeni gitarist i aranžer Ante Gelo svoje je pratitelje razveselio još jednom iznimno lijepom novošću, ovoga puta iz profesionalnog i kreativnog svijeta.
Projekt od posebne emotivne važnosti
Gelo je na svom Instagram profilu podijelio snimku iz tiskare i otkrio kako uskoro izlazi njegova nova knjiga nota posvećena legendarnom Oliveru Dragojeviću. Izdanje pod nazivom 'Oliver - za gitaru' donosi brižno pripremljene glazbene zapise posvećene opusu nikad prežaljenog glazbenog velikana s kojim je Gelo godinama usko surađivao.
"Knjiga u pripremi. Oliver - za gitaru. Sretan sam!", napisao je emotivni Gelo uz video koji prikazuje kako u tiskari nastaju prvi primjerci njegova novog djela.
Službeno predstavljanje knjige održat će se u sklopu ovogodišnje, već tradicionalne manifestacije 'Trag u beskraju' u Veloj Luci, koja čuva uspomenu na Olivera Dragojevića. Manifestacija započinje u nedjelju, 26. srpnja, u 17 sati već kultnim koncertom na brodu Jadrolinije, a trajat će sve do 31. srpnja. Posjetitelje očekuje bogat glazbeni program uz nastupe jakih imena domaće scene, među kojima su Petar Grašo, Nina Badrić, Matija Cvek, Zorica Kondža, Jakov Jozinović i mnogi drugi.
Tajna romantika pod talijanskim suncem
Lijepe poslovne novosti stigle su neposredno nakon što je javnost doznala za njegovu privatnu sreću. Podsjetimo, Ante Gelo i Jelena Perčin sudbonosno "da" izgovorili su u potpunoj diskreciji na intimnoj ceremoniji u Italiji, neposredno prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva.
Iako su bračne zavjete razmijenili daleko od bljeskalica fotoaparata i medijske pompe, sretna vijest u javnost je dospjela nekoliko dana kasnije, dajući novu dimenziju ovoj predivnoj ljubavnoj priči.