Nakon tajnog vjenčanja u Italiji, Ante Gelo podijelio predivne novosti: 'Sretan sam!'

Nakon što je u javnost procurila vijest o njegovom tajnom vjenčanju s glumicom Jelenom Perčin , cijenjeni gitarist i aranžer Ante Gelo svoje je pratitelje razveselio još jednom iznimno lijepom novošću, ovoga puta iz profesionalnog i kreativnog svijeta.

Gelo je na svom Instagram profilu podijelio snimku iz tiskare i otkrio kako uskoro izlazi njegova nova knjiga nota posvećena legendarnom Oliveru Dragojeviću. Izdanje pod nazivom 'Oliver - za gitaru' donosi brižno pripremljene glazbene zapise posvećene opusu nikad prežaljenog glazbenog velikana s kojim je Gelo godinama usko surađivao.

"Knjiga u pripremi. Oliver - za gitaru. Sretan sam!", napisao je emotivni Gelo uz video koji prikazuje kako u tiskari nastaju prvi primjerci njegova novog djela.