Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Nakon tajnog vjenčanja u Italiji, Ante Gelo podijelio predivne novosti: 'Sretan sam!'

Za proslavljenog glazbenika Antu Gelu ovo su dani ispunjeni neopisivom srećom i velikim životnim prekretnicama

RTL.hr
22.07.2026 13:52

Nakon što je u javnost procurila vijest o njegovom tajnom vjenčanju s glumicom Jelenom Perčin, cijenjeni gitarist i aranžer Ante Gelo svoje je pratitelje razveselio još jednom iznimno lijepom novošću, ovoga puta iz profesionalnog i kreativnog svijeta.

Projekt od posebne emotivne važnosti

Gelo je na svom Instagram profilu podijelio snimku iz tiskare i otkrio kako uskoro izlazi njegova nova knjiga nota posvećena legendarnom Oliveru Dragojeviću. Izdanje pod nazivom 'Oliver - za gitaru' donosi brižno pripremljene glazbene zapise posvećene opusu nikad prežaljenog glazbenog velikana s kojim je Gelo godinama usko surađivao.

"Knjiga u pripremi. Oliver - za gitaru. Sretan sam!", napisao je emotivni Gelo uz video koji prikazuje kako u tiskari nastaju prvi primjerci njegova novog djela.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Službeno predstavljanje knjige održat će se u sklopu ovogodišnje, već tradicionalne manifestacije 'Trag u beskraju' u Veloj Luci, koja čuva uspomenu na Olivera Dragojevića. Manifestacija započinje u nedjelju, 26. srpnja, u 17 sati već kultnim koncertom na brodu Jadrolinije, a trajat će sve do 31. srpnja. Posjetitelje očekuje bogat glazbeni program uz nastupe jakih imena domaće scene, među kojima su Petar Grašo, Nina Badrić, Matija Cvek, Zorica Kondža, Jakov Jozinović i mnogi drugi.

Jelena Perčin i Ante Gelo
Jelena Perčin i Ante Gelo FOTO: Instagram

Tajna romantika pod talijanskim suncem

Lijepe poslovne novosti stigle su neposredno nakon što je javnost doznala za njegovu privatnu sreću. Podsjetimo, Ante Gelo i Jelena Perčin sudbonosno "da" izgovorili su u potpunoj diskreciji na intimnoj ceremoniji u Italiji, neposredno prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva.

Jelena Perčin i Ante Gelo
Jelena Perčin i Ante Gelo FOTO: Instagram

Iako su bračne zavjete razmijenili daleko od bljeskalica fotoaparata i medijske pompe, sretna vijest u javnost je dospjela nekoliko dana kasnije, dajući novu dimenziju ovoj predivnoj ljubavnoj priči.

ante gelo jelena perčin oliver dragojević
Moglo bi te zanimati

Nakon tajnog vjenčanja pokazali djelić intime: Ante Gelo i Jelena Perčin uživaju u romantičnom bijegu

Vjenčali su se Jelena Perčin i Ante Gelo! Najelegantniji par domaće scene izrekao sudbonosno 'da'

Oni su najotmjeniji par na sceni: Ovo je ljubavna priča Jelene Perčin i Ante Gele

Jelena Perčin i Ante Gelo zajedno pozirali u avionu, jedan je detalj privukao pažnju

Davor Pavić podijelio fotku s Jelenom Perčin sa seta 'Divljih pčela': 'Mama i sin idu na pauzu'

Jelena Perčin otkrila što ju je najviše iznenadilo u Dallasu: 'Očekivala sam Divljih zapad, ali...'

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim