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Divlje pčele

Nakon Tomine smrti Pere Eranović objavio fotku koja je nasmijala fanove: 'Puni se klub'

Nakon još jednog emotivnog i tragičnog raspleta u 'Divljim pčelama', glumac Pere Eranović odlučio je tešku atmosferu malo ublažiti humorom

RTL.hr
29.09.2026 09:44

Na svom Instagram Storyju podijelio je fotografiju likova iz serije koji više nisu među živima, a na njoj su se našli Petar Vukas, Josip Vukas, Teodora Vukas, Vice Radonić te Toma Domazet, čija je sudbina posebno potresla gledatelje u posljednjoj epizodi.

Divljce pčele
Divljce pčele FOTO: Instagram

Uz fotografiju je kratko poručio: "Puni se klub hehe", čime je na duhovit način prokomentirao sve veći broj likova koji su tijekom radnje doživjeli tragičan kraj.

Objava je posebno zanimljiva u trenutku kada se gledatelji još uvijek opraštaju od Tome Domazeta, čiji je odlazak izazvao brojne emotivne reakcije na društvenim mrežama.

divlje pčele
Divlje pčele

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Divlje pčele

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