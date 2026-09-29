Nakon Tomine smrti Pere Eranović objavio fotku koja je nasmijala fanove: 'Puni se klub'

Na svom Instagram Storyju podijelio je fotografiju likova iz serije koji više nisu među živima, a na njoj su se našli Petar Vukas, Josip Vukas, Teodora Vukas, Vice Radonić te Toma Domazet, čija je sudbina posebno potresla gledatelje u posljednjoj epizodi.

Uz fotografiju je kratko poručio: "Puni se klub hehe", čime je na duhovit način prokomentirao sve veći broj likova koji su tijekom radnje doživjeli tragičan kraj.

Objava je posebno zanimljiva u trenutku kada se gledatelji još uvijek opraštaju od Tome Domazeta, čiji je odlazak izazvao brojne emotivne reakcije na društvenim mrežama.