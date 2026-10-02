Nakon tragične smrti u 'Divljim pčelama', Arija Rizvić oduševila prizorima iz Rima: 'Najljepši posao...'

Glumica Arija Rizvić nedavno se javila svojim pratiteljima s prekrasne terase u Rimu. Odjevena u elegantni bijeli top i hlače pozirala je uz predivan zalazak sunca. U pozadini njezinih fotografija i videa jasno se ističe impresivna kupola bazilike svetog Petra, koja cijelom prizoru daje posebnu čar.

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Uz objavu je kratko poručila kako ju je najljepši posao odveo u najljepši grad, što je izazvalo lavinu pozitivnih komentara. Među brojnim pratiteljima koji su pohvalili njezin izgled i lokaciju našao se i njezin zaručnik, sportski novinar Marko Vargek.

Podsjetimo, Arija Rizvić utjelovila je Teodoru Vukas u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. Njezin lik prošlog je tjedna doživio tragičan kraj kada je Teodora ubijena, a njezina iznenadna smrt potresla je brojne gledatelje koji su se emotivno vezali uz njezinu priču. Dramatičan odlazak Teodore Vukas ostavio je snažan dojam na obožavatelje serije.