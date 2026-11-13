Napeto ispred Bellaviste: Marko Marinu uputio jezivu prijetnju zbog Zore

Potraga za istinom
Marko je stigao u noćni klub Bellavista s jasnim ciljem – želio je ponovno vidjeti Zoru koja tamo nastupa pod umjetničkim imenom Lola. Iako mu je primarna namjera bila stupiti u kontakt s njom, pozornost mu je ubrzo privukao Marino, njezin trenutni partner koji grca u kockarskim dugovima.
Kako bi saznao više o njegovim mutnim poslovima, Marko je odlučio zaigrati prljavo. Prišao je Lili, voditeljici kluba, te joj ponudio novac kako bi napokon progovorila o Marinu i njegovim problemima koji ugrožavaju i samu Zoru.
Napeti susret
Naoružan novim informacijama, Marko je odlučio suočiti se sa Zorinim partnerom. Strpljivo je čekao Marina ispred Bellaviste, a čim se ovaj pojavio, tenzije su naglo porasle i dvojica muškaraca umalo su se potukla na ulici.
"Puštaš tu djevojku da pjeva u rupi, da sjedi svakakvim muškima u krilu", predbacio mu je Marko u žustroj raspravi, vidno zgrožen uvjetima u kojima Zora radi i živi otkad je napustila Vrilo.
Teške prijetnje
Okršaj je postajao sve gori, a Marko mu je jasno dao do znanja da neće tolerirati njegovo ponašanje prema Zori, optužujući ga da se iskaljuje na slabijima.
"Zato tako i hodaš k'o da te netko prebija jer si se loše obrijao. I onda si se iskalio na njoj jer možeš samo na slabijima od sebe", odbrusio mu je Marko, a zatim mu uputio stravično upozorenje: "Samo je krivo pogledaj, zaklat ću te ki zeca."
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