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Divlje pčele

Napeto ispred Bellaviste: Marko Marinu uputio jezivu prijetnju zbog Zore

Marko Vukas ponovno se zaputio u zagrebački klub Bellavista kako bi vidio Zoru, no situacija je brzo izmakla kontroli. Nakon što je podmitio Lili za informacije, Marko je ispred kluba dočekao Marina, a njihov susret umalo je završio fizičkim obračunom.

RTL.hr
13.11.2026 11:30

Potraga za istinom

Marko je stigao u noćni klub Bellavista s jasnim ciljem – želio je ponovno vidjeti Zoru koja tamo nastupa pod umjetničkim imenom Lola. Iako mu je primarna namjera bila stupiti u kontakt s njom, pozornost mu je ubrzo privukao Marino, njezin trenutni partner koji grca u kockarskim dugovima.

Marko Vukas i Zora Runje, Divlje pčele
Marko Vukas i Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Kako bi saznao više o njegovim mutnim poslovima, Marko je odlučio zaigrati prljavo. Prišao je Lili, voditeljici kluba, te joj ponudio novac kako bi napokon progovorila o Marinu i njegovim problemima koji ugrožavaju i samu Zoru.

Napeti susret

Naoružan novim informacijama, Marko je odlučio suočiti se sa Zorinim partnerom. Strpljivo je čekao Marina ispred Bellaviste, a čim se ovaj pojavio, tenzije su naglo porasle i dvojica muškaraca umalo su se potukla na ulici.

"Puštaš tu djevojku da pjeva u rupi, da sjedi svakakvim muškima u krilu", predbacio mu je Marko u žustroj raspravi, vidno zgrožen uvjetima u kojima Zora radi i živi otkad je napustila Vrilo.

Marko i Marino, Divlje pčele
Marko i Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Teške prijetnje

Okršaj je postajao sve gori, a Marko mu je jasno dao do znanja da neće tolerirati njegovo ponašanje prema Zori, optužujući ga da se iskaljuje na slabijima.

"Zato tako i hodaš k'o da te netko prebija jer si se loše obrijao. I onda si se iskalio na njoj jer možeš samo na slabijima od sebe", odbrusio mu je Marko, a zatim mu uputio stravično upozorenje: "Samo je krivo pogledaj, zaklat ću te ki zeca."

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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