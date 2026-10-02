Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Napeto u šumi između Mirjane i Ante! Otkrivena veza između Krnete i obitelji Vukas

Kata razgovara s Krnetom o napadu koji se dogodio, daje joj garanciju da se više ne mora bojati Eve

RTL.hr
02.10.2026 11:29

Kati je čudno što je Krneta stalno zove u uredu, a ubrzo se otkriva i poveznica između njega i obitelji Vukas. Otkriva se i njegov odnos s pokojnim Petrom.

Mirjana i Krneta
Mirjana i Krneta FOTO: RTL

Mirjana odlazi i traži Antu, a on se predomišlja pa ne diže ruku na ženu. Ona svoje grijehe priznaje šokiranom Marku. Zora želi pjevačku karijeru, a Marino joj želi pomoći. Tereza i Rajka razgovaraju o Vici i njegovom nestanku, a Karmela i Jakov teško se nose s Ivičinom bolesti. U zatvoru Kata predvodi štrajk glađu u zatvoru.

Novu epizodu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

divlje pčele
Divlje pčele

Kaos za stolom Vukasovih! Cvita progovorila, a Mirjana je brutalno poklopila: 'Eto, to je tako kad se žene miješaju u posao'

Divlje pčele

'Kako sam mogao zaboraviti pištolj na stolu?' Ranka i dalje kopka smrt Tome Domazeta

Moglo bi te zanimati

Nakon tragične smrti u 'Divljim pčelama', Arija Rizvić oduševila prizorima iz Rima: 'Najljepši posao...'

Stanje Ivice Vukasa sve je gore, liječnici preporučili psihijatrijsko liječenje

'Primio si metak za njega, a on te ostavio': Rajka i Milan u sukobu oko Ante Vukasa

'Kako sam mogao zaboraviti pištolj na stolu?' Ranka i dalje kopka smrt Tome Domazeta

'Imam zadatak za tebe': Krneta naredio Evi da istuče Katu u zatvoru

'Mogu te napraviti zvijezdom': Marino šokirao Zoru ponudom da postane pjevačica

Pročitaj na Net.hr
Glumica Erna Rudnički je trudna! 'Nešto se kuha'
Marijana Mikulić otvorila dušu o gubitku prijatelja i usamljenosti: 'Imam potrebu biti željena'
Otkriven uzrok smrti trinaestogodišnje kćeri glumca Chada Lowea
Ana Nikolić najavljuje kraj karijere? 'Ne vidim se na pozornici nakon pedesete godine'
Napeto u šumi između Mirjane i Ante! Otkrivena veza između Krnete i obitelji Vukas
Ovako izgleda kada domaće zvijezde partijaju u Opatiji: Pogledajte tko se sve pojavio
Pjevačica Emina Arapović rodila drugo dijete: 'Juliana Simić, nova nada hrvatske glazbene scene'
Niko Tokić Kartelo o obitelji kojoj pomaže u Kambodži: 'Kupio sam im zemljište, patke, jezero'
Olivier Martinez optužio Halle Berry za zlostavljanje sina: 'Uhvatila ga je za vrat i gušila'
Preminuo bivši zaručnik i otac djeteta Gypsy Rose Blanchard: Pronađen mrtav na svoj rođendan