Napeto u šumi između Mirjane i Ante! Otkrivena veza između Krnete i obitelji Vukas

Kati je čudno što je Krneta stalno zove u uredu, a ubrzo se otkriva i poveznica između njega i obitelji Vukas. Otkriva se i njegov odnos s pokojnim Petrom.

Mirjana odlazi i traži Antu, a on se predomišlja pa ne diže ruku na ženu. Ona svoje grijehe priznaje šokiranom Marku. Zora želi pjevačku karijeru, a Marino joj želi pomoći. Tereza i Rajka razgovaraju o Vici i njegovom nestanku, a Karmela i Jakov teško se nose s Ivičinom bolesti. U zatvoru Kata predvodi štrajk glađu u zatvoru.

Novu epizodu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!