Napetost iza rešetaka raste: Anita bacila kamen u glavu Kristini Sertić

Brutalan napad u zatvoru
Kristina je pretrpjela težak napad kada ju je Anita iznenada udarila. "Samo mi je odjednom došla Anita i bubnula me kamenom u glavu", prepričava šokirana Kristina događaj koji je prestravio ostale žene.
U strahu za vlastiti život, Kristina kroz suze priznaje kako ne vidi izlaz iz ove mračne situacije. "Ne mogu se strpjeti još tri godine, pa ubit će me", govori očajna, uvjerena da neće preživjeti kaznu u tako surovim uvjetima.
Frankin propali plan
Teška situacija potaknula je Franku da se prisjeti vlastite prošlosti i nevjerojatnih pokušaja da se domogne slobode. U povjerljivom razgovoru prepričava Katarini kako je u bivšem zatvoru imala pomno razrađen plan.
"Ja i dvije zatvorenice odredile smo pobjeći, mjesecima smo strugale zid žlicom kako bismo došle do kanalizacije", prisjeća se Franka. Naglasila je pritom kako su im od napornog kopanja ruke doslovno bile živa rana.
Ipak, sav trud na kraju je pao u vodu. Neposredno prije nego što su trebale ostvariti svoj cilj, Franku su iznenada premjestili u drugu ustanovu, ostavljajući ju bez nade u bijeg.
Upozorenja i prijetnje u ćeliji
Kao da fizički napadi i strah od odmazde nisu dovoljni, situacija se dodatno komplicira neočekivanim posjetima u ćeliji. Zloglasna Eva dolazi kako bi umiješala svoje prste u ionako napetu atmosferu.
Ona ulazi u ćeliju i jasno daje do znanja da nitko nije siguran od daljnjih sukoba. Eva izravno poručuje Kristini i ostalima da moraju dobro čuvati leđa, čime dodatno podiže tenzije i stvara okruženje u kojem je svaki novi dan prava borba za preživljavanje.
Strah, prijetnje i nepovjerenje sve više potresaju odnose među zatvorenicama. Dok Kristina strahuje za vlastiti život, a Franka se prisjeća propalog pokušaja bijega, Evino upozorenje dodatno unosi nemir među žene. Hoće li uspjeti pronaći način da se zaštite ili ih iza zatvorskih zidova čekaju još veće nevolje.
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