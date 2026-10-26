Napetost iza rešetaka raste: Anita bacila kamen u glavu Kristini Sertić

Brutalni napad na Kristinu Sertić i sjećanja na neuspjele pokušaje bijega Franke Zovko unijeli su nemir među zatvorenice koje se bore s nesigurnostima oko cijele situacije

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Brutalan napad u zatvoru

Kristina je pretrpjela težak napad kada ju je Anita iznenada udarila. "Samo mi je odjednom došla Anita i bubnula me kamenom u glavu", prepričava šokirana Kristina događaj koji je prestravio ostale žene. U strahu za vlastiti život, Kristina kroz suze priznaje kako ne vidi izlaz iz ove mračne situacije. "Ne mogu se strpjeti još tri godine, pa ubit će me", govori očajna, uvjerena da neće preživjeti kaznu u tako surovim uvjetima.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

Frankin propali plan

Teška situacija potaknula je Franku da se prisjeti vlastite prošlosti i nevjerojatnih pokušaja da se domogne slobode. U povjerljivom razgovoru prepričava Katarini kako je u bivšem zatvoru imala pomno razrađen plan. "Ja i dvije zatvorenice odredile smo pobjeći, mjesecima smo strugale zid žlicom kako bismo došle do kanalizacije", prisjeća se Franka. Naglasila je pritom kako su im od napornog kopanja ruke doslovno bile živa rana.

icon-expand Eva Parać, Divlje pčele FOTO: RTL

Ipak, sav trud na kraju je pao u vodu. Neposredno prije nego što su trebale ostvariti svoj cilj, Franku su iznenada premjestili u drugu ustanovu, ostavljajući ju bez nade u bijeg.

Upozorenja i prijetnje u ćeliji