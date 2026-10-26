Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Napetost iza rešetaka raste: Anita bacila kamen u glavu Kristini Sertić

Brutalni napad na Kristinu Sertić i sjećanja na neuspjele pokušaje bijega Franke Zovko unijeli su nemir među zatvorenice koje se bore s nesigurnostima oko cijele situacije

RTL.hr
26.10.2026 21:15

Brutalan napad u zatvoru

Kristina je pretrpjela težak napad kada ju je Anita iznenada udarila. "Samo mi je odjednom došla Anita i bubnula me kamenom u glavu", prepričava šokirana Kristina događaj koji je prestravio ostale žene.

U strahu za vlastiti život, Kristina kroz suze priznaje kako ne vidi izlaz iz ove mračne situacije. "Ne mogu se strpjeti još tri godine, pa ubit će me", govori očajna, uvjerena da neće preživjeti kaznu u tako surovim uvjetima.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Frankin propali plan

Teška situacija potaknula je Franku da se prisjeti vlastite prošlosti i nevjerojatnih pokušaja da se domogne slobode. U povjerljivom razgovoru prepričava Katarini kako je u bivšem zatvoru imala pomno razrađen plan.

"Ja i dvije zatvorenice odredile smo pobjeći, mjesecima smo strugale zid žlicom kako bismo došle do kanalizacije", prisjeća se Franka. Naglasila je pritom kako su im od napornog kopanja ruke doslovno bile živa rana.

Eva Parać, Divlje pčele
Eva Parać, Divlje pčele FOTO: RTL

Ipak, sav trud na kraju je pao u vodu. Neposredno prije nego što su trebale ostvariti svoj cilj, Franku su iznenada premjestili u drugu ustanovu, ostavljajući ju bez nade u bijeg.

Upozorenja i prijetnje u ćeliji

Kao da fizički napadi i strah od odmazde nisu dovoljni, situacija se dodatno komplicira neočekivanim posjetima u ćeliji. Zloglasna Eva dolazi kako bi umiješala svoje prste u ionako napetu atmosferu.

Ona ulazi u ćeliju i jasno daje do znanja da nitko nije siguran od daljnjih sukoba. Eva izravno poručuje Kristini i ostalima da moraju dobro čuvati leđa, čime dodatno podiže tenzije i stvara okruženje u kojem je svaki novi dan prava borba za preživljavanje.

Strah, prijetnje i nepovjerenje sve više potresaju odnose među zatvorenicama. Dok Kristina strahuje za vlastiti život, a Franka se prisjeća propalog pokušaja bijega, Evino upozorenje dodatno unosi nemir među žene. Hoće li uspjeti pronaći način da se zaštite ili ih iza zatvorskih zidova čekaju još veće nevolje.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele katarina runje franka zovko kristina sertić eva parać
Divlje pčele

Jakov u posjetu Katarini preko tajne šifre saznao stravičnu istinu

Divlje pčele

Ante uvjeren da drži sve u šakama: 'Barešić je naš čovjek i možemo mu vjerovati'

Moglo bi te zanimati

Što donose nove epizode 'Divljih pčela'? Jelica pred svima: 'Neću se udati za Anđelka'

Eva sumnja u Aldove namjere: 'Ne bi me čudilo da je on rekao Kati da je noseća'

Milan izvan sebe zbog Ivičina izlaska iz bolnice: 'Šest godina živim bez oka'

Zori se srušili snovi o glazbenoj karijeri! Škare joj otkrio što joj je Marino prešutio

Milan saznao da mu je majka zamalo umrla: 'Ako mi želiš biti mater, ovo mi više ne smiješ tajiti!'

Krneta pozvao Katu u ured: 'U tvom životu više nema mjesta za Jakova, kao ni u njegovom za tebe'

Pročitaj na Net.hr
Kada se kamere ugase: Antonija Blaće odvela pratitelje na virtualno putovanje Azijom
Kći Mille Jovovich njezina je preslika, već osvaja Hollywood, a ima zanimljivo ime
Lidija Bačić objavila naslovnice na kojima je ona u glavnoj ulozi: 'Koja vam se najviše sviđa?'
Sjećate li se zvijezde filma 'Povratak u budućnost'? Pogledajte čime se Lea danas bavi
Preminuo Walter Koenig, zvijezda serije 'Zvjezdane staze': Imao je 90 godina
Kanadski glumac Rob Stewart čestitao srpskim studentima na pobjedi: 'Bravo, Srbijo!'
Dama u crvenoj haljini i široki osmijesi unijeli boju u tmuran jesenski dan uz Muru
Za rođendan joj poklonio tortu s porukom 'Ostavljam te': Amy Schumer se službeno rastala
Ammar Mešić nije šutio o Vučiću, a sada slavi pobjedu: 'Platio sam cijenu, ali ne kajem se'
Nekad su muškarci zbog nje gubili glavu: Ovako danas izgleda fatalna Charliejeva anđelica