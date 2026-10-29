Napetost na vrhuncu: Kata prijeti Krneti da će se izrezati škarama

Hladan doček i provokacije
Situacija je eskalirala kada je Krneta ponovno doveo Katu kod sebe doma. Odmah po dolasku, jasno joj je dao do znanja tko drži konce u rukama, hladnokrvno joj naredivši da se istušira i presvuče u drugu haljinu, ne skrivajući svoju bolesnu potrebu za kontrolom.
Iako se Kata pokušala emocionalno ograditi, Krneta je bio nemilosrdan. Nije joj htio popustiti, dajući joj do znanja koliko je bespomoćna i izolirana u malo mjesto Vrilo. Prava noćna mora započela je tek kada su sjeli za večeru.
U naletu provokacija, Krneta je počeo pričati o njezinoj sestri Zori. Podsjetio ju je na to da Mirjana Vukas čvrsto vjeruje kako je i Zora kriva za ubojstvo Petra Vukasa, prebacujući tešku krivnju na njezinu obitelj.
Pokušavajući je potpuno slomiti, Krneta je nastavio pritiskati, nadajući se da će Kate napokon progovoriti i priznati sve što on želi čuti. No, njegove riječi nisu naišle na strah kakav je očekivao, već na očajnički potez osobe stjerane u kut.
Nema popuštanja
Krneta se u jednom trenutku ustao kako bi je fizički prisilio da priča, no Kata je zgrabila škare. Povrijeđena i izvan sebe, zaprijetila je da će se izrezati skroz i pošpricati krvlju cijelu kuću, pa nek onda on tu scenu pravda pred zakonom. Krneta je, međutim, ostao hladan poručivši joj da je istog trena vodi nazad u zatvor ako odbije pričati o sestrama, itekako svjestan da su joj one najveća slaba točka.
Hoće li ovaj mučni sukob dovesti do konačnog sloma ili će Kata pronaći način da se izvuče iz Krnetinih kandži, gledatelji će tek saznati u novim zapletima.
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