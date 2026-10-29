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Divlje pčele

Napetost na vrhuncu: Kata prijeti Krneti da će se izrezati škarama

Povratak Kate u kuću Lazara Krnete donio je novu razinu jeze i straha. Umjesto pokornosti, uslijedio je pravi skandal kada je na površinu isplivala priča o njezinoj sestri Zori, a očajna Kata odlučila je uzeti stvari u svoje ruke

RTL.hr
29.10.2026 15:30

Hladan doček i provokacije

Situacija je eskalirala kada je Krneta ponovno doveo Katu kod sebe doma. Odmah po dolasku, jasno joj je dao do znanja tko drži konce u rukama, hladnokrvno joj naredivši da se istušira i presvuče u drugu haljinu, ne skrivajući svoju bolesnu potrebu za kontrolom.

Iako se Kata pokušala emocionalno ograditi, Krneta je bio nemilosrdan. Nije joj htio popustiti, dajući joj do znanja koliko je bespomoćna i izolirana u malo mjesto Vrilo. Prava noćna mora započela je tek kada su sjeli za večeru.

U naletu provokacija, Krneta je počeo pričati o njezinoj sestri Zori. Podsjetio ju je na to da Mirjana Vukas čvrsto vjeruje kako je i Zora kriva za ubojstvo Petra Vukasa, prebacujući tešku krivnju na njezinu obitelj.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Pokušavajući je potpuno slomiti, Krneta je nastavio pritiskati, nadajući se da će Kate napokon progovoriti i priznati sve što on želi čuti. No, njegove riječi nisu naišle na strah kakav je očekivao, već na očajnički potez osobe stjerane u kut.

Nema popuštanja

Krneta se u jednom trenutku ustao kako bi je fizički prisilio da priča, no Kata je zgrabila škare. Povrijeđena i izvan sebe, zaprijetila je da će se izrezati skroz i pošpricati krvlju cijelu kuću, pa nek onda on tu scenu pravda pred zakonom. Krneta je, međutim, ostao hladan poručivši joj da je istog trena vodi nazad u zatvor ako odbije pričati o sestrama, itekako svjestan da su joj one najveća slaba točka.

Sestre Runje, Divlje pčele
Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li ovaj mučni sukob dovesti do konačnog sloma ili će Kata pronaći način da se izvuče iz Krnetinih kandži, gledatelji će tek saznati u novim zapletima.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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