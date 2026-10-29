Napetost na vrhuncu: Kata prijeti Krneti da će se izrezati škarama

Situacija je eskalirala kada je Krneta ponovno doveo Katu kod sebe doma. Odmah po dolasku, jasno joj je dao do znanja tko drži konce u rukama, hladnokrvno joj naredivši da se istušira i presvuče u drugu haljinu, ne skrivajući svoju bolesnu potrebu za kontrolom.

Iako se Kata pokušala emocionalno ograditi, Krneta je bio nemilosrdan. Nije joj htio popustiti, dajući joj do znanja koliko je bespomoćna i izolirana u malo mjesto Vrilo. Prava noćna mora započela je tek kada su sjeli za večeru.

U naletu provokacija, Krneta je počeo pričati o njezinoj sestri Zori. Podsjetio ju je na to da Mirjana Vukas čvrsto vjeruje kako je i Zora kriva za ubojstvo Petra Vukasa, prebacujući tešku krivnju na njezinu obitelj.