Tenzije u dalmatinskom selu Vrilo dosežu vrhunac kada na vidjelo izlaze dugo čuvane tajne. Antinu ionako kratkom fitilju nimalo ne pomaže ni drama u vlastitoj kući jer Neven i Tereza vode vrlo tešku i žustru raspravu.
Vidno razočaran njezinim ponašanjem, Neven ne skriva svoju povrijeđenost i odlučuje ju otvoreno suočiti s bolnom istinom o prevari.
Rešetanje pitanjima
Shrvani Neven ne prestaje ispitivati Terezu o njezinom ljubavniku, pokušavajući doznati svaki detalj njezine izdaje. Otvoreno ju pita tko je zapravo taj tajanstveni muškarac te je li riječ o nekome koga oboje dobro poznaju.
Posebno ga zanima je li njezin ljubavnik mještanin iz Vrila, što bi značilo da mu se susjedi i poznanici cijelo vrijeme smiju iza leđa. Od nje zahtijeva objašnjenje zašto mu je to radila i kako je mogla skrivati istinu, tražeći konkretne odgovore koje mu Tereza duguje.
Neizvjesna budućnost
Tereza se nalazi u iznimno nezahvalnoj situaciji dok pokušava objasniti svoje postupke duboko povrijeđenom partneru. Nevenovo inzistiranje na istini i detaljima o ljubavniku stavlja njihov odnos na najveću kušnju do sada.
Njihova zajednička budućnost ovim je teškim razgovorom dovedena pod veliki znak pitanja, a prevara je ostavila neizbrisiv trag na njihovom povjerenju.
S obzirom na ove burne sukobe i dobro čuvane tajne koje su konačno isplivale na površinu, jasno je da glavni akteri prolaze kroz vrlo nemirne dane. Rasplet ovog zamršenog ljubavnog odnosa donosi još više uzbuđenja u nadolazećim epizodama popularne serije.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.