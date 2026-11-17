U fokusu je emotivan i napet razgovor između Tereze i Nevena. Njihov odnos dolazi do točke pucanja zbog ozbiljnih sumnji, teških priznanja i neostvarenih očekivanja

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Tenzije u dalmatinskom selu Vrilo dosežu vrhunac kada na vidjelo izlaze dugo čuvane tajne. Antinu ionako kratkom fitilju nimalo ne pomaže ni drama u vlastitoj kući jer Neven i Tereza vode vrlo tešku i žustru raspravu. Vidno razočaran njezinim ponašanjem, Neven ne skriva svoju povrijeđenost i odlučuje ju otvoreno suočiti s bolnom istinom o prevari.

Rešetanje pitanjima

Shrvani Neven ne prestaje ispitivati Terezu o njezinom ljubavniku, pokušavajući doznati svaki detalj njezine izdaje. Otvoreno ju pita tko je zapravo taj tajanstveni muškarac te je li riječ o nekome koga oboje dobro poznaju. Posebno ga zanima je li njezin ljubavnik mještanin iz Vrila, što bi značilo da mu se susjedi i poznanici cijelo vrijeme smiju iza leđa. Od nje zahtijeva objašnjenje zašto mu je to radila i kako je mogla skrivati istinu, tražeći konkretne odgovore koje mu Tereza duguje.

icon-expand icon-close icon-close Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Neizvjesna budućnost