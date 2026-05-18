Ne gledamo ih često kao duo u seriji, ali ova fotka Vladimira Posaveca Tušeka i Jolande Tudor oduševila je publiku

Vladimir Posavec Tušek i Jolanda Tudor, koje gledatelji obožavaju kao Ranka Badurinu i babu Ljubu, ponovno su raznježili publiku

icon-close

Glumački dvojac koji je u 'Divljim pčelama' osvojio publiku toplinom, humorom i posebnom energijom pokazao je da se sjajno slaže i izvan seta. Vladimir Posavec Tušek, kojeg gledatelji prate kao osebujnog Ranka Badurinu, na društvenim je mrežama podijelio emotivan trenutak s Jolandom Tudor, omiljenom babom Ljubom. Na fotografiji koju je objavio vidi se kako glumac leži zagrljen uz kolegicu, dok preko snimke stoji poruka: "U zagrljaju sile".

icon-expand Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Publika ih obožava upravo zbog topline i autentičnosti

Iako su 'Divlje pčele' prepune velikih drama, tajni i sukoba, likovi Ranka i Ljube gledateljima često donose predah, toplinu i osjećaj domaće energije koju publika posebno voli. Vladimir Posavec Tušek i Jolanda Tudor tijekom sezone postali su jedni od najomiljenijih lica serije, a publika često komentira da upravo njihove scene djeluju najprirodnije i najiskrenije.

icon-expand Vladimir Posavec Tušek i Jolanda Tudor FOTO: Instagram

U intervjuima za RTL.hr otkrili su detalje sa seta i privatne crtice