Ne gledamo ih često kao duo u seriji, ali ova fotka Vladimira Posaveca Tušeka i Jolande Tudor oduševila je publiku

Glumački dvojac koji je u 'Divljim pčelama' osvojio publiku toplinom, humorom i posebnom energijom pokazao je da se sjajno slaže i izvan seta. Vladimir Posavec Tušek, kojeg gledatelji prate kao osebujnog Ranka Badurinu, na društvenim je mrežama podijelio emotivan trenutak s Jolandom Tudor, omiljenom babom Ljubom.
Na fotografiji koju je objavio vidi se kako glumac leži zagrljen uz kolegicu, dok preko snimke stoji poruka: "U zagrljaju sile".
Publika ih obožava upravo zbog topline i autentičnosti
Iako su 'Divlje pčele' prepune velikih drama, tajni i sukoba, likovi Ranka i Ljube gledateljima često donose predah, toplinu i osjećaj domaće energije koju publika posebno voli.
Vladimir Posavec Tušek i Jolanda Tudor tijekom sezone postali su jedni od najomiljenijih lica serije, a publika često komentira da upravo njihove scene djeluju najprirodnije i najiskrenije.
U intervjuima za RTL.hr otkrili su detalje sa seta i privatne crtice
Vladimir Posavec Tušek nedavno je za RTL.hr govorio o svom liku Ranka Badurine, atmosferi na snimanju i reakcijama publike, a intervju s glumcem možete pročitati ovdje.
S druge strane, Jolanda Tudor u razgovoru za RTL.hr otkrila je kako doživljava babu Ljubu, koliko joj znači ljubav publike i kako izgledaju dani na setu serije, a njezin intervju pročitajte ovdje.