Ne igraj se s Vriljankama! Ljuba i Manda vode igru, Mati podvalile spasonosni plan

Nakon što je prokockao gostionicu i našao se u zavadi sa suprugom Karmelom jer odbija razvod, Mate je dobio ponudu koja se ne odbija

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Grupa Karmelinih prijateljica, zabrinutih za nju i odlučnih da je oslobode lošeg braka, odlučila je uzeti stvar u svoje ruke. Njihov plan je riješiti se Mate, a njemu su ga predstavile kao rješenje koje bi ga moglo financijski osigurati do kraja života. No, kako to u Vrilu obično biva, stvari nisu uvijek onakve kakvima se čine.

Prijateljice u akciji

Suočen s gorkom istinom o svojim neuspjesima, Mate Poljak nije bio raspoložen za razgovor kada su ga presrele Ljuba, Manda, Anka i Luce. "Ma šta ste me zvali, šta, da mi pobrojite sve grije?", odbrusio im je, no one su imale spreman odgovor. "Zvale smo te da pomognemo", umirile su ga, ističući kako je on "čovik u najboljim godinama" kojem samo treba mali poticaj. Iako su mu suptilno dale do znanja da su svjesne njegovih mana, kazavši kako je "srića tvoja šta se izvana ne vidi to koliko si iznutra grub", brzo su prešle na stvar.

icon-expand Anka, Mate, Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljuba, poznata po svojim vezama i talentu za spajanje ljudi, otkrila je da za njega ima katalog potencijalnih nevjesta - "lipi, manje lipi, debeli, mršavi... sirotinje, a bome i bogatih". Ipak, jedna ponuda se posebno isticala.

icon-expand Ljuba, Divlje pčele FOTO: RTL

Udovica iz Kaštela: Bogata, usamljena i na samrti?

Prijedlog koji je iznijela Ljuba zvučao je kao scenarij iz bajke. Radi se o udovici iz Kaštela, ženi opisanoj kao "pravo zlato" i "bogata ka kraljica". Prema Ljubinim riječima, nesretna žena naslijedila je od pokojnog muža kuću na dva kata uz more, a kao da to nije dovoljno, posjeduje i petnaest hektara maslinika kraj Omiša. "Sve ima, sve, sve, sve, samo nema čovjeka uza se", prepričavala je Ljuba njezine vapaje.

icon-expand Manda Sikirica, Divlje pčele FOTO: RTL

Neočekivani obrat i sitna slova bračnog ugovora

Kako bi se domogao bogatstva, Mate mora ispuniti jedan ključni uvjet - prvo se mora razvesti od Karmele. "Dočim ti to potpiše, ja njome odmah javim da si ti slobodan ka tica i da je moraš prositi", objasnila je Ljuba proceduru. Plan je jednostavan: Mate donosi papire o razvodu, oblači lijepu jaketu, pronalazi prsten i cvijeće te kreće u prosidbu koja će mu promijeniti život. Činilo se da je Poljak već zagrizao mamac, očaran pričom o lagodnom životu koji ga čeka.

icon-expand Ljuba, Divlje pčele FOTO: RTL