'Ne možete je vidjeti!': Upravitelj Krneta prevario Jakova i Zoru i onemogućio im posjetu Katarini

Zaručnik Jakov Vukas i Katarinina sestra Zora Runje došli su u posjet puni nade, no umjesto susreta s Katarinom, naišli su na hladan zid zatvorskog upravitelja Lazara Krnete.
Zora i Jakov suočili su se sa stražarima koji su im hladno priopćili da posjet nije moguć. Frustracija je brzo prerasla u otvorenu svađu, a Jakov je u nevjerici zahtijevao objašnjenje kako je moguće da im se uskraćuje ustavno pravo na viđenje.
U hodniku se u međuvremnu pojavio novi upravitelj kaznionice, Lazar Krneta. Svojim stavom odmah je pokušao primiriti situaciju, no njegova prljava igra brzo je isplivala na vidjelo. Na upit tko je on i zašto ne mogu vidjeti Katarinu, Krneta se predstavio i preuzeo kontrolu nad razgovorom.
Izmišljene zdravstvene tegobe
Upravitelj Krneta je zaručniku i sestri priopćio da je došlo do neočekivanih komplikacija te da Katarinu nažalost danas ne mogu vidjeti. Kada je Jakov, vidno uznemiren, zatražio konkretan razlog, Krneta je posegnuo za lažima.
"Nije dobro, došla je tu sa želučanim tegobama i sada je u ambulanti. Kažu da mora ostati tamo da se oporavi par sati", izjavio je upravitelj bez trunke grižnje savjesti.
Jakov i Zora, ne vjerujući njegovim riječima, zatražili su da ih se pod pratnjom odvede do ambulante kako bi se barem nakratko uvjerili da je Katarina dobro. Međutim, Krneta se vješto ogradio zatvorskim pravilima. Naveo je stroge protokole koji navodno zabranjuju ulazak u bolnički dio zatvora te ih je uputio da dođu sutra ili neki drugi dan.
Dok je Krneta obitelji nudio priče o prolaznim želučanim tegobama i oporavku u ambulanti, stvarnost je bila znatno mračnija.
Katarina ne leži u bolesničkom krevetu zbog probavnih smetnji, već je podvrgnuta strogim zatvorskim kaznama. Jakov i Zora napustili su kaznionicu slomljeni, ali s najavom da će se vratiti.
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