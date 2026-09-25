Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

'Ne možete je vidjeti!': Upravitelj Krneta prevario Jakova i Zoru i onemogućio im posjetu Katarini

U najnovijem zapletu popularne serije 'Divlje pčele', napetosti dosežu vrhunac unutar zidina kaznionice. U središtu novog skandala našao se upravitelj zatvora Lazar Krneta, koji je obitelji zabranio posjet koristeći se lažima i manipulacijama

RTL
25.09.2026 20:30

Zaručnik Jakov Vukas i Katarinina sestra Zora Runje došli su u posjet puni nade, no umjesto susreta s Katarinom, naišli su na hladan zid zatvorskog upravitelja Lazara Krnete.

Zora i Jakov suočili su se sa stražarima koji su im hladno priopćili da posjet nije moguć. Frustracija je brzo prerasla u otvorenu svađu, a Jakov je u nevjerici zahtijevao objašnjenje kako je moguće da im se uskraćuje ustavno pravo na viđenje.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

U hodniku se u međuvremnu pojavio novi upravitelj kaznionice, Lazar Krneta. Svojim stavom odmah je pokušao primiriti situaciju, no njegova prljava igra brzo je isplivala na vidjelo. Na upit tko je on i zašto ne mogu vidjeti Katarinu, Krneta se predstavio i preuzeo kontrolu nad razgovorom.

Izmišljene zdravstvene tegobe

Upravitelj Krneta je zaručniku i sestri priopćio da je došlo do neočekivanih komplikacija te da Katarinu nažalost danas ne mogu vidjeti. Kada je Jakov, vidno uznemiren, zatražio konkretan razlog, Krneta je posegnuo za lažima.

"Nije dobro, došla je tu sa želučanim tegobama i sada je u ambulanti. Kažu da mora ostati tamo da se oporavi par sati", izjavio je upravitelj bez trunke grižnje savjesti.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Jakov i Zora, ne vjerujući njegovim riječima, zatražili su da ih se pod pratnjom odvede do ambulante kako bi se barem nakratko uvjerili da je Katarina dobro. Međutim, Krneta se vješto ogradio zatvorskim pravilima. Naveo je stroge protokole koji navodno zabranjuju ulazak u bolnički dio zatvora te ih je uputio da dođu sutra ili neki drugi dan.

Dok je Krneta obitelji nudio priče o prolaznim želučanim tegobama i oporavku u ambulanti, stvarnost je bila znatno mračnija.

Katarina ne leži u bolesničkom krevetu zbog probavnih smetnji, već je podvrgnuta strogim zatvorskim kaznama. Jakov i Zora napustili su kaznionicu slomljeni, ali s najavom da će se vratiti.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele jakov vukas zora runje lazar krneta
Divlje pčele

Mirjanina osveta pretvorila se u noćnu moru: 'Pa ti si upuca nevinu ženu'

Moglo bi te zanimati

'Sve sam u jednom danu izgubio': Suze, očaj i nevjerica u Vrilu

Arija Rizvić emotivno se obratila gledateljima nakon Teodorine smrti u 'Divljim pčelama': 'Hvala vam'

Ante nestao bez traga, samo Marko zna gdje je: 'Ni slučajno ne govori materi'

'Čuvajte jedna drugu...': Katarinine posljednje riječi Cviti i Zori prije odlaska u zatvor slamaju srce

Nikola optužio Mirjanu za Teodorino ubojstvo: 'Ženu su nam ubili prid očima, a ti se ponašaš ki da se ništa nije dogodilo'

Katarina svjesna da možda nikad neće izaći iz zatvora, Tomu molila samo jedno: 'Hoćeš mi pripaziti na Jakova?'

Pročitaj na Net.hr
Tomislav je pobjednik zagrebačkog tjedna Večere za 5: 'Nagrada ide na obiteljsko putovanje'
Godinama bio na meti kritika zbog razvoda: Ovako danas izgleda kći Francesca Tottija
Zavodljivo izdanje u Beogradu: Nikolina Pišek u svijetloplavom korzetu naglasila dekolte
Skinula više od 45 kilograma: Bridget Fonda u rijetkom izlasku pokazala kako sad izgleda
Pukao brak reality-zvijezda: Hvalio se s više od 2500 žena, a sad tvrdi da je ona bila posebna
Zgodna brineta privukla poglede u šetnji Karlovcem
Ella Dvornik iskreno o tajanstvenom 'Meštru': 'On je moj dečko koji mi nije dečko'
Emotivna komemoracija za Jimmyja Stanića: Brojni poznati došli se oprostiti od velikana
Dvostruka pobjednica Eurosonga Loreen stigla u BiH: Posjetila poznate tunele u Visokom
Rene Bitorajac narugao se novom Maksimiru, videosnimka postala viralni hit