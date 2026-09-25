'Ne možete je vidjeti!': Upravitelj Krneta prevario Jakova i Zoru i onemogućio im posjetu Katarini

U najnovijem zapletu popularne serije 'Divlje pčele', napetosti dosežu vrhunac unutar zidina kaznionice. U središtu novog skandala našao se upravitelj zatvora Lazar Krneta, koji je obitelji zabranio posjet koristeći se lažima i manipulacijama

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Zaručnik Jakov Vukas i Katarinina sestra Zora Runje došli su u posjet puni nade, no umjesto susreta s Katarinom, naišli su na hladan zid zatvorskog upravitelja Lazara Krnete. Zora i Jakov suočili su se sa stražarima koji su im hladno priopćili da posjet nije moguć. Frustracija je brzo prerasla u otvorenu svađu, a Jakov je u nevjerici zahtijevao objašnjenje kako je moguće da im se uskraćuje ustavno pravo na viđenje.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

U hodniku se u međuvremnu pojavio novi upravitelj kaznionice, Lazar Krneta. Svojim stavom odmah je pokušao primiriti situaciju, no njegova prljava igra brzo je isplivala na vidjelo. Na upit tko je on i zašto ne mogu vidjeti Katarinu, Krneta se predstavio i preuzeo kontrolu nad razgovorom.

Izmišljene zdravstvene tegobe

Upravitelj Krneta je zaručniku i sestri priopćio da je došlo do neočekivanih komplikacija te da Katarinu nažalost danas ne mogu vidjeti. Kada je Jakov, vidno uznemiren, zatražio konkretan razlog, Krneta je posegnuo za lažima. "Nije dobro, došla je tu sa želučanim tegobama i sada je u ambulanti. Kažu da mora ostati tamo da se oporavi par sati", izjavio je upravitelj bez trunke grižnje savjesti.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL