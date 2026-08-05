Ne skrivaju sreću: Evo kako Jelena Perčin i Ante Gelo provode svoje prvo ljeto u braku

Iako su ranije svoju privatnost držeći se podalje od bljeskalica čuvali pod strojim velom tajne, novopečeni supružnici sada bez zadrške dijele djeliće svoje bračne idile. Ako je suditi po najnovijim prizorima koji stižu s obale, bračne vode i više nego dobro utječu na njih.

Ljeto za Jelenu i Antu prolazi u znaku ljubavi, putovanja i vrhunske glazbe. Par je prvo viđen duž dalmatinske obale ususret tradicionalnoj manifestaciji 'Trag u beskraju' u Veloj Luci, posvećenoj neprežaljenom Oliveru Dragojeviću.

Na prepunom brodu koji je plovio prema Korčuli, prolaznici nisu mogli ne primijetiti njihove nježne poglede i zagrljaje. Novopečeni bračni par na palubi je bez ustručavanja izmjenjivao nježnosti, dokazujući kako su u potpunosti posvećeni jedno drugome i kako više nemaju potrebu skrivati svoju sreću od ostatka svijeta.