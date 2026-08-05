Ne skrivaju sreću: Evo kako Jelena Perčin i Ante Gelo provode svoje prvo ljeto u braku

Iako su ranije svoju privatnost držeći se podalje od bljeskalica čuvali pod strojim velom tajne, novopečeni supružnici sada bez zadrške dijele djeliće svoje bračne idile. Ako je suditi po najnovijim prizorima koji stižu s obale, bračne vode i više nego dobro utječu na njih.
Od romantične plovidbe do morskih nježnosti
Ljeto za Jelenu i Antu prolazi u znaku ljubavi, putovanja i vrhunske glazbe. Par je prvo viđen duž dalmatinske obale ususret tradicionalnoj manifestaciji 'Trag u beskraju' u Veloj Luci, posvećenoj neprežaljenom Oliveru Dragojeviću.
Na prepunom brodu koji je plovio prema Korčuli, prolaznici nisu mogli ne primijetiti njihove nježne poglede i zagrljaje. Novopečeni bračni par na palubi je bez ustručavanja izmjenjivao nježnosti, dokazujući kako su u potpunosti posvećeni jedno drugome i kako više nemaju potrebu skrivati svoju sreću od ostatka svijeta.
Nezaboravna noć na koncertu Nicka Cavea u Puli
Nakon emotivnih morskih trenutaka na jugu, novopečeni supružnici preselili su se na sjever Jadrana. Ante Gelo tako je na svom Instagram profilu podijelio prisan selfie iz prepune pulske Arene, gdje su zajedno uživali na spektakularnom koncertu legendarne grupe Nick Cave & The Bad Seeds.
Glazbenik je na fotografiji uz lokaciju Arene Pula ponosno označio svoju suprugu Jelenu, a njihov priljubljeni zagrljaj, bliski osmijesi i opuštenost pod reflektorima drevnog amfiteatra govore više od tisuću riječi. Vidno raspoloženi, u potpunosti predani jedno drugome i vrhunskim notama, Jelena i Ante pokazali su kako izgleda prava bračna harmonija i ljeto iz snova.