Nema kraja iznenađenjima u Vrilu: Zora posjećuje Katu u bolnici, a vraća se i Rajka!

Tereza i Neven sve se više zbližavaju. On joj govori da želi zatražiti Antino dopuštenje da se viđaju.
Katarina je u bolnici, a liječnici procjenjuju njezino stanje. Krneta stiže i naređuje policajcima da ga puste u sobu.
U bolnicu stižu i Jakov i Cvita, a on se sukobi s Krnetom i prijeti mu. U isto vrijeme u Zagrebu, Marko Zori ispriča sve o Katinu bijegu iz zatvora i nagovara je da se vrati s njim kući.
Nakon još jednog Ivičinog ispada, Karmela sve više razmišlja o tome je li ipak prerano pušten iz bolnice.
Cvita i Nikola se suprotstave Mirjani i Anti i pitaju ih jesu li upleteni u Krnetino zlostavljanje Kate.
Zora, uz Marinovu pratnju, dolazi Katarini u bolnicu i nakon mnogo godina ponovno vidi svoju sestru. U Vrilo se neočekivano vraća Rajka!
Katu posjećuje general Carević, otac djevojke koju je spasila od smrti...
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.