Nema kraja iznenađenjima u Vrilu: Zora posjećuje Katu u bolnici, a vraća se i Rajka!

Tereza i Neven sve se više zbližavaju. On joj govori da želi zatražiti Antino dopuštenje da se viđaju.

Katarina je u bolnici, a liječnici procjenjuju njezino stanje. Krneta stiže i naređuje policajcima da ga puste u sobu.

U bolnicu stižu i Jakov i Cvita, a on se sukobi s Krnetom i prijeti mu. U isto vrijeme u Zagrebu, Marko Zori ispriča sve o Katinu bijegu iz zatvora i nagovara je da se vrati s njim kući.