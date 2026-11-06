Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Nema kraja iznenađenjima u Vrilu: Zora posjećuje Katu u bolnici, a vraća se i Rajka!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
06.11.2026 10:49

Tereza i Neven sve se više zbližavaju. On joj govori da želi zatražiti Antino dopuštenje da se viđaju.

Katarina je u bolnici, a liječnici procjenjuju njezino stanje. Krneta stiže i naređuje policajcima da ga puste u sobu.

U bolnicu stižu i Jakov i Cvita, a on se sukobi s Krnetom i prijeti mu. U isto vrijeme u Zagrebu, Marko Zori ispriča sve o Katinu bijegu iz zatvora i nagovara je da se vrati s njim kući.

Marko i Zora, Divlje pčele
Marko i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Nakon još jednog Ivičinog ispada, Karmela sve više razmišlja o tome je li ipak prerano pušten iz bolnice.

Cvita i Nikola se suprotstave Mirjani i Anti i pitaju ih jesu li upleteni u Krnetino zlostavljanje Kate.

Zora, uz Marinovu pratnju, dolazi Katarini u bolnicu i nakon mnogo godina ponovno vidi svoju sestru. U Vrilo se neočekivano vraća Rajka!

Karmela i Rajka, Divlje pčele
Karmela i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Katu posjećuje general Carević, otac djevojke koju je spasila od smrti...

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele katarina runje
Divlje pčele

Ivica Vukas iskreno s Jakovom: 'Zmija mi je iz droba krenula u srce kad se Joso nije vratio'

Divlje pčele

Rat u zatvoru: Krneta saznao da ga mijenja Aldo pa mu zaprijetio obitelji

Moglo bi te zanimati

Rat u zatvoru: Krneta saznao da ga mijenja Aldo pa mu zaprijetio obitelji

Katarina je ranjena! Htjela je spasiti žrtvu, no Eva je pištolj okrenula prema njoj

Marko pronašao Zoru u noćnom klubu, ona pobjegla u suzama

Šokantan preokret u šumi: Eva upucala čovjeka u autu

Slavko Žuvela šokirao Krnetu: Slijedi mu ostavka, a mijenja ga Aldo!

Cvita se opustila uz Johnnyjev 'čarobni' napitak

Pročitaj na Net.hr
Miloš Biković nasmijao Ruse jednom rečenicom: Snimak pogledalo čak četiri milijuna ljudi
Nema kraja iznenađenjima u Vrilu: Zora posjećuje Katu u bolnici, a vraća se i Rajka
Victoria's Secret otvorio prvu trgovinu u Hrvatskoj: 'Došle smo u 5:20 i jako smo uzbuđene'
'Snimila sam mnogo fotografija u pin up i fetiš stilu, ali nikada nisam prešla granicu'
U redu bile i od 5 ujutro! U Zagrebu otvorena prva Victoria’s Secret: Pogledajte kako izgleda
Glumica se u 77. godini pridružila platformi za odrasle: Otkrila kakav će sadržaj objavljivati
Pet godina od smrti Marinka Rokvića: Supruga Slavica emotivnom se porukom prisjetila pjevača
Hrvatska glazbenica rodila prvo dijete u 46. godini i podijelila sretne vijesti
Prepoznajete li je? Ana Ivanović prije 21 godinu izgledala je potpuno drukčije
Sjećate se Laure iz kultnog erotskog trilera? Zavodila je Hollywood, a bivši ju nazvao 'vragom'