Nema odmora za omiljenu ekipu: Pogledajte kako se glumci 'Divljih pčela' zabavljaju na snimanju nove sezone!

Na selfiju koji je nastao tijekom pauze od snimanja nove sezone 'Divljih pčela' , u prvom su planu fantastične sestre Runje Lidija Penić-Grgaš , Ana Marija Veselčić i Lidija Kordić . Djevojke su još jednom pokazale svoju zaraznu energiju dokazujući da na setu, unatoč gustom rasporedu, uvijek ima mjesta za šalu.

Muški dio ekipe također nije zaostajao u širenju dobre energije. Odmah iza djevojaka, u kostimima koji sugeriraju da nas očekuju itekako zanimljive scene, poziraju Alan Blažević (mnogima omiljeni Ante Vukas) te Davor Pavić koji tumači lik Milana Čavke. Sudeći po širokim osmjesima i opuštenom okruženju zelenih polja, ekipa sjajno koristi svaku zajedničku minutu između napornih klapa.

Iako nam ova fotografija donosi prijeko potreban uvid u sjajne odnose među glumcima u pauzama, radnja nove sezone zasigurno nam donosi novu dozu tajni, intriga i ljubavnih lomova na koje smo navikli. Kako će se razvijati sudbine sestara Runje te hoće li Ante i Milan završiti na suprotnim stranama u novim zapletima, ostaje za vidjeti.

No, jedno je sigurno - uz ovakvu kemiju i energiju na setu, nova sezona bit će pun pogodak!