'Nemam više što tu raditi bez Kate': Toma odlazi, a Zori ostavlja svoju zemlju

Toma je donio tešku odluku koja će zauvijek promijeniti odnose u mjestu. Napušta Vrilo i odlazi u nepoznato. Bez Katarine njegov ostanak u mjestu više nema smisla. Međutim, došlo je vrijeme za oproštaj od Zore.
Tijekom njihovog susreta, Zora isprva sumnja u svoje namjere s obzirom da i sama misli otići iz Vrila, pitajući ga misli li da je slaba.
Međutim, Toma je brzo razuvjerava. Između ostalog, otkriva i pravi razlog svog dolaska, koji donosi potpuno novu perspektivu. "Ma, ja sam ti došao reći da su tebe i Stipana ponovno primili u zadrugu", započinje Toma.
Kada ga iznenađena Zora upita kako je to moguće i zašto bi oni pristali na to, Toma otkriva svoju veliku žrtvu: "Pa morali su, ako su htjeli dobiti moju zemlju." Njegova spremnost da se odrekne vlastitog posjeda kako bi osigurao mjesto za Zoru i Stipana pokazuje osjećaj dužnosti prema njima.
"Zašto bi ti dao svoju zemlju?", u nevjerici ga pita Zora, ne shvaćajući odmah konačnost njegove odluke.
"Ne mogu više ostati ovdje. Nemam više šta tu raditi bez Kate, to više nema nikakvog smisla", objašnjava joj, otkrivajući koliko ga je gubitak pogodio.
Priznanje poraza i traženje oprosta
Osim što im je osigurao budućnost u zadruzi, Toma je osjetio potrebu suočiti se s vlastitim osjećajem krivnje.
"A htio sam ti se isto ispričati. Za to što sam vas iznevjerio", priznaje Toma teškim glasom. Objašnjava joj svoje motive i obećanje koje je dao samome sebi: "Jer onog dana kad mi je Kate rekla što se dogodilo te noći, ja sam se zakleo da ću vas zaštititi. Ali jednostavno nisam uspio. Žao mi je zbog toga."
Unatoč njegovom osjećaju neuspjeha i teškom teretu koji nosi, Zora pokazuje veliko razumijevanje te mu pruža utješni zagrljaj.
"Toma, ti si napravio sve što si mogao i bio si uz nas do kraja. I Kate to zna", odgovara mu Zora, skidajući barem dio tereta s njegovih leđa i opraštajući se od čovjeka koji im je u ključnom trenutku ipak pružio spas.
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