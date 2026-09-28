'Nemam više što tu raditi bez Kate': Toma odlazi, a Zori ostavlja svoju zemlju

Toma je donio tešku odluku koja će zauvijek promijeniti odnose u mjestu. Napušta Vrilo i odlazi u nepoznato. Bez Katarine njegov ostanak u mjestu više nema smisla. Međutim, došlo je vrijeme za oproštaj od Zore.

Tijekom njihovog susreta, Zora isprva sumnja u svoje namjere s obzirom da i sama misli otići iz Vrila, pitajući ga misli li da je slaba.

Međutim, Toma je brzo razuvjerava. Između ostalog, otkriva i pravi razlog svog dolaska, koji donosi potpuno novu perspektivu. "Ma, ja sam ti došao reći da su tebe i Stipana ponovno primili u zadrugu", započinje Toma.

Kada ga iznenađena Zora upita kako je to moguće i zašto bi oni pristali na to, Toma otkriva svoju veliku žrtvu: "Pa morali su, ako su htjeli dobiti moju zemlju." Njegova spremnost da se odrekne vlastitog posjeda kako bi osigurao mjesto za Zoru i Stipana pokazuje osjećaj dužnosti prema njima.

"Zašto bi ti dao svoju zemlju?", u nevjerici ga pita Zora, ne shvaćajući odmah konačnost njegove odluke.