Neno gubi strpljenje
Neno više ne želi slušati izgovore te je izravno zatražio povrat posuđenog novca. Priznao je vlastitu pogrešku što je uopće ulazio u takav dogovor s Marinom. "Koja sam ja budala. Ne znam kako si me uopće mogao nagovoriti da ti pozajmim pare", ljutito mu je poručio Neno.
Marino je, s druge strane, pokušao smiriti situaciju obećavajući da će dug biti vrlo brzo podmiren. "Pa vratit ću ti do kraja tjedna. Daj, ne brini", branio se Marino, no njegove riječi nisu naišle na razumijevanje.
Lažna obećanja
Neno je otvoreno posumnjao u Marinove mogućnosti da skupi novac u tako kratkom roku. "Pa gdje ćeš ih naći, na drvetu?", sarkastično mu je odgovorio, dajući do znanja da mu više ne vjeruje. Marino se nastavio opravdavati nadolazećim poslovima kako bi kupio još malo vremena, očajnički tvrdeći: "Imam preksutra gažu."
Pritisak raste
Unatoč Marinovim pokušajima da se izvuče iz neugodne situacije, Neno je ostao pri svome. Više nije spreman tolerirati odgađanja i traži konkretna rješenja umjesto praznih priča i obećanja u koja nitko ne vjeruje.
Cijela situacija dodatno je zakomplicirana jer Neno nije jedini koji traži svoje, čime se pritisak na Marina znatno povećava. Njegove upitne financijske odluke sada ozbiljno dolaze na naplatu.
Hoće li Marino zaista uspjeti vratiti posuđeni novac do kraja tjedna, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno, strpljenje onih koji su mu pomogli opasno se bliži kraju.
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