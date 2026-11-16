Financijski problemi izazvali su nove napetosti, a Neno je odlučio suočiti Marina s njegovim nepodmirenim dugovima. Traženje posuđenog novca dovelo je do oštre i nimalo ugodne rasprave.

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Neno gubi strpljenje

Neno više ne želi slušati izgovore te je izravno zatražio povrat posuđenog novca. Priznao je vlastitu pogrešku što je uopće ulazio u takav dogovor s Marinom. "Koja sam ja budala. Ne znam kako si me uopće mogao nagovoriti da ti pozajmim pare", ljutito mu je poručio Neno. Marino je, s druge strane, pokušao smiriti situaciju obećavajući da će dug biti vrlo brzo podmiren. "Pa vratit ću ti do kraja tjedna. Daj, ne brini", branio se Marino, no njegove riječi nisu naišle na razumijevanje.

Lažna obećanja

Neno je otvoreno posumnjao u Marinove mogućnosti da skupi novac u tako kratkom roku. "Pa gdje ćeš ih naći, na drvetu?", sarkastično mu je odgovorio, dajući do znanja da mu više ne vjeruje. Marino se nastavio opravdavati nadolazećim poslovima kako bi kupio još malo vremena, očajnički tvrdeći: "Imam preksutra gažu."

icon-expand icon-close icon-close Neno i Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

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