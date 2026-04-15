Emisije
Divlje pčele

Neočekivan zaplet! Marija Borić Jerneić objavila fotku: 'Ušla kavana kod Vukasa'

Marija Borić Jerneić uzela kameru u ruke, a glumačka ekipa iz gostione pretvorila ozbiljnu scenu u urnebesan trenutak iza kulisa

RTL.hr
15.04.2026 14:35

I dok gledatelji 'Divljih pčela' prate napete odnose i teške obiteljske drame, iza kamera vlada potpuno drugačija atmosfera. Najnoviji dokaz za to stigao je s društvenih mreža, gdje je osvanula fotografija koja je odmah nasmijala fanove.

"Ušla kavana kod Vukasa"

Glumica Marija Borić Jerneić, koju gledatelji znaju kao Karmelu, odlučila je zabilježiti trenutak iza kulisa, i to iz prve ruke. U selfiju koji je snimila za stolom Vukasovih, okupila se cijela ekipa, a opis koji su dodali savršeno je sažeo situaciju:

Ekipa 'Divljih pčela' FOTO: RTL

Ekipa iz gostione na okupu

Na fotografiji su se našli brojni poznati glumci iz serije, a atmosfera je daleko od one koju gledamo na ekranima. Umjesto sukoba, tajni i teških riječi, osmijesi, opuštenost i zajedništvo.

Ovakvi trenuci pokazuju koliko je jaka kemija među glumcima, ali i koliko se dobro zabavljaju dok stvaraju priču koju publika svakodnevno prati.

Druga strana 'Divljih pčela'

Iako serija obiluje dramom, intrigama i obiteljskim sukobima, ovakvi prizori otkrivaju njezinu topliju, ljudskiju stranu. Upravo ta kombinacija, ozbiljne priče na ekranu i opuštene atmosfere iza kamera, čini 'Divlje pčele' još posebnijima.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

