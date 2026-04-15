Neočekivan zaplet! Marija Borić Jerneić objavila fotku: 'Ušla kavana kod Vukasa'

I dok gledatelji 'Divljih pčela' prate napete odnose i teške obiteljske drame, iza kamera vlada potpuno drugačija atmosfera. Najnoviji dokaz za to stigao je s društvenih mreža, gdje je osvanula fotografija koja je odmah nasmijala fanove.
Glumica Marija Borić Jerneić, koju gledatelji znaju kao Karmelu, odlučila je zabilježiti trenutak iza kulisa, i to iz prve ruke. U selfiju koji je snimila za stolom Vukasovih, okupila se cijela ekipa, a opis koji su dodali savršeno je sažeo situaciju:
"Ušla kavana kod Vukasa"
Ekipa iz gostione na okupu
Na fotografiji su se našli brojni poznati glumci iz serije, a atmosfera je daleko od one koju gledamo na ekranima. Umjesto sukoba, tajni i teških riječi, osmijesi, opuštenost i zajedništvo.
Ovakvi trenuci pokazuju koliko je jaka kemija među glumcima, ali i koliko se dobro zabavljaju dok stvaraju priču koju publika svakodnevno prati.
Druga strana 'Divljih pčela'
Iako serija obiluje dramom, intrigama i obiteljskim sukobima, ovakvi prizori otkrivaju njezinu topliju, ljudskiju stranu. Upravo ta kombinacija, ozbiljne priče na ekranu i opuštene atmosfere iza kamera, čini 'Divlje pčele' još posebnijima.
'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.