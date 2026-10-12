Neočekivani politički preokret: Siniša Špiljak vraća se na vlast

Sve je počelo uobičajenim prepirkama i razgovorima o novcu i svakodnevnim problemima. Krsto i njegovo društvo, okupljeni u prostoriji, zatražili su da se pojača radio kada je krenula najava o sastavljanju nove vlade.

Spiker je objavio imena novih dužnosnika, a jedno je ime posebno odzvonilo među prisutnima. Siniša Špiljak, čovjek za kojeg su mislili da je zbog ranijih afera otišao, imenovan je za podsekretara u Saveznom sekretarijatu za pravosuđe. Ova neočekivana informacija odmah je izazvala sumnje među prisutnima jer su shvatili da, ako se vratio Špiljak, postoji velika mogućnost da bi se mogao vratiti i Ante Vukas, koji je s njim blisko povezan.