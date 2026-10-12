Neočekivani politički preokret: Siniša Špiljak vraća se na vlast

Neočekivane vijesti iz etera
Sve je počelo uobičajenim prepirkama i razgovorima o novcu i svakodnevnim problemima. Krsto i njegovo društvo, okupljeni u prostoriji, zatražili su da se pojača radio kada je krenula najava o sastavljanju nove vlade.
Spiker je objavio imena novih dužnosnika, a jedno je ime posebno odzvonilo među prisutnima. Siniša Špiljak, čovjek za kojeg su mislili da je zbog ranijih afera otišao, imenovan je za podsekretara u Saveznom sekretarijatu za pravosuđe. Ova neočekivana informacija odmah je izazvala sumnje među prisutnima jer su shvatili da, ako se vratio Špiljak, postoji velika mogućnost da bi se mogao vratiti i Ante Vukas, koji je s njim blisko povezan.
Uz Špiljka, na radiju je pročitano i ime Marka Radovanovića, koji preuzima funkciju u sekretarijatu za unutrašnje poslove, te Svetislava Stefanovića. Ove vijesti unijele su dodatni nemir jer bi to značilo da bi se svi oni, koji su ranije uhićeni te protjerani, mogli vratiti na slobodu.
Tek ostaje za vidjeti kako će nova pozicija utjecati na Špiljka, odnosno hoće li nova pozicija sa sobom donijeti i nove pritiske, kako od novih, kako od starih političkih prijatelja. Počevši od Ante Vukasa.
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