Divlje pčele

Neuzvraćena ljubav? Toma je bijesan na Katu: 'Ponizila me i osramotila'

Incident, potaknut Tominom ljubomorom, završio je javnim poniženjem i teškim riječima. Toma, osjećajući se izdano, tvrdi kako ga je Katarina osramotila pred svima

21.04.2026 20:55

Toma Domazet zatekao je Jakova u Katarininoj kući. Smatrajući da ima isključivo pravo na njezinu pažnju i prostor, Toma je odlučio uzeti stvari u svoje ruke. Bez oklijevanja je krenuo prema Jakovu s namjerom da ga istjera. "Kloni se moje žene u mojoj kući", odbrusio je, jasno pokazujući svoje posesivne namjere i doživljavajući Katarinin dom kao svoj teritorij.

Njegov pokušaj uspostavljanja autoriteta prekinula je sama Katarina u seriji 'Divlje pčele'. Iznenađena i povrijeđena njegovim ponašanjem, odlučno je stala između njih dvojice. "Koga ti to tjeraš iz čije kuće?", upitala ga je oštro, a zatim dodala rečenicu koja je zapečatila sukob: "Ja ću odlučiti koga ću tirati iz svoje kuće, Toma." Njezine riječi, izgovorene pred Jakovom, za Tomu su bile jasan znak da je odabrala stranu - i to ne njegovu.

Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ponizila me i osramotila pred njim"

Ponižen i povrijeđen, Toma je kasnije potražio utjehu u razgovoru s prijateljem Rankom Badurinom, kojem je otvorio dušu i priznao dubinu svoje povrijeđenosti. Nije mogao sakriti bijes zbog načina na koji ga je Katarina tretirala pred, kako on smatra, svojim suparnikom.

"Ponizila me, Ranko, osramotila me pred njim", povjerio se Toma, opisujući kako se osjećao nemoćno i izdano. Smatra da ga je njezina reakcija u potpunosti degradirala i dovela u pitanje sve što je gradio s njom. Smatra da je Jakov "dosadna muha" koja se neprestano vrti oko nje, a Katarinina obrana Jakova za njega je bila kap koja je prelila čašu.

Ranko ga je pokušao urazumiti, objašnjavajući mu da su njegova ljubomora i zaljubljenost normalne ljudske emocije. Međutim, upozorio ga je da je pogriješio u pristupu. "Hej, pusti Jakova, ti si pogriješio", rekao mu je Ranko. "Ti si svojim ponašanjem pokazao da nemaš povjerenja u nju. I zato ti je rekla to što ti je rekla."

Ovaj incident nije samo narušio povjerenje između Tome i Katarine, već je i javno razotkrio dubinu Tomine posesivnosti. Katarinina odluka da ga zaustavi pred Jakovom bila je obrana vlastitog integriteta, ali za Tomu je to bio čin javnog poniženja. Ostaje otvoreno pitanje može li se njihov odnos oporaviti od ovog sukoba ili je Tomina ljubomora trajno uništila temelje njihove veze.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Glumac Ivan Barišić iz 'Divljih pčela' raskinuo zaruke s dugogodišnjom djevojkom: 'Fokusiran sam na nove projekte'

Zaljubljeni i elegantni: Amar Bukvić sa suprugom Almom ukrao poglede

Teodora se vraća na mjesto zločina, a ljubomorni Toma napadne Jakova

ANKETA Treba li Katarina razotkriti Teodoru ili nastaviti šutjeti?

Jesu li vam nedostajale? Sestre Runje napokon zajedno, a razlog je slomio i Cvitu

Što zapravo znači prezime Vukas? Staroslavenska mitologija i folklorne priče kriju njegovo pravo značenje

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom