Neuzvraćena ljubav? Toma je bijesan na Katu: 'Ponizila me i osramotila'

Toma Domazet zatekao je Jakova u Katarininoj kući. Smatrajući da ima isključivo pravo na njezinu pažnju i prostor, Toma je odlučio uzeti stvari u svoje ruke. Bez oklijevanja je krenuo prema Jakovu s namjerom da ga istjera. "Kloni se moje žene u mojoj kući", odbrusio je, jasno pokazujući svoje posesivne namjere i doživljavajući Katarinin dom kao svoj teritorij. Njegov pokušaj uspostavljanja autoriteta prekinula je sama Katarina u seriji 'Divlje pčele'. Iznenađena i povrijeđena njegovim ponašanjem, odlučno je stala između njih dvojice. "Koga ti to tjeraš iz čije kuće?", upitala ga je oštro, a zatim dodala rečenicu koja je zapečatila sukob: "Ja ću odlučiti koga ću tirati iz svoje kuće, Toma." Njezine riječi, izgovorene pred Jakovom, za Tomu su bile jasan znak da je odabrala stranu - i to ne njegovu.

Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ponizila me i osramotila pred njim"

Ponižen i povrijeđen, Toma je kasnije potražio utjehu u razgovoru s prijateljem Rankom Badurinom, kojem je otvorio dušu i priznao dubinu svoje povrijeđenosti. Nije mogao sakriti bijes zbog načina na koji ga je Katarina tretirala pred, kako on smatra, svojim suparnikom. "Ponizila me, Ranko, osramotila me pred njim", povjerio se Toma, opisujući kako se osjećao nemoćno i izdano. Smatra da ga je njezina reakcija u potpunosti degradirala i dovela u pitanje sve što je gradio s njom. Smatra da je Jakov "dosadna muha" koja se neprestano vrti oko nje, a Katarinina obrana Jakova za njega je bila kap koja je prelila čašu.

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL