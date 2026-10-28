Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Neven Barešić izdao kućni pritvor Anti Vukasu, branit će se sa slobode

Nakon pregovora i postavljanja uvjeta, tužitelj Neven Barešić donio je važnu odluku o Anti Vukasu. On je pušten u kućni pritvor, što je izazvalo brojne reakcije u Vrilu

RTL.hr
28.10.2026 20:45

Novi okružni tužitelj za Split, Neven Barešić, odlučio je omogućiti Anti Vukasu da se brani sa slobode, točnije iz kućnog pritvora. Sve se to dogodilo nakon što je Vukas pristao na suradnju pod određenim uvjetima koje je vlast postavila.

Tužitelj je u razgovoru bio vrlo jasan oko toga što očekuje od njega i koje su moguće posljedice ako prekrši dogovor. "Istraga se nastavlja. Vama je omogućeno da se branite iz kućnog pritvora, ali i dalje pazimo na vas da ne bi opet nestali", rekao mu je Barešić tijekom njihovog susreta.

Povratak u Vrilo i nezadovoljstvo

Ante Vukas vratio se kući, no njegov dolazak unio je nemir među ukućane. Iako je izbjegao klasični zatvor, svjestan je da situacija nije nimalo bezazlena te da je pod stalnom prismotrom.

"Ne djelujete baš sretno", primijetio je tužitelj Barešić, na što mu je Ante odmah ukazao na probleme s lokalnom milicijom koja će stajati ispred obiteljske kuće. "A još nešto, ovi panduri vani. Neću da mi ulaze u kuću, imam unuka, neću da ga plaše", požalio se Vukas.

Zbog Antinog povratka u Vrilo, članovi njegove obitelji i susjedi u potpunom su šoku te s nevjericom prate svaki njegov korak. Ostaje za vidjeti kako će se ova napeta situacija dalje razvijati.

Neven Barešić i Ante Vukas, Divlje pčele
Neven Barešić i Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Reakcije obitelji i mještana

Vijest o Antinom povratku iz ilegale u kućni pritvor brzo se proširila mjestom, postavši glavna tema svih razgovora.

Mnogi u selu smatraju da je Barešićev potez riskantan s obzirom na Antinu prošlost, ali tužitelj ostaje pri svojoj odluci. Njegov glavni cilj ostaje uspješan završetak istrage, bez obzira na lokalna negodovanja.

Antin povratak u Vrilo otvara brojna pitanja, a posebno je zanimljivo kako će na cijelu situaciju reagirati Ivica Vukas kada dozna da je Ante ponovno kod kuće, ali pod budnim okom vlasti. Kako će vijest prihvatiti ostali članovi obitelji i mještani Vrila? Hoće li Antin povratak izazvati nove sukobe i dodatno zakomplicirati ionako napete odnose?

Jakov i Ivica Vukas, Divlje pčele
Jakov i Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Veliko je pitanje i kako će odsad izgledati svakodnevica u kući Vukasovih, s obzirom na stroge uvjete kućnog pritvora i prisutnost milicije. Hoće li Ante uspjeti pronaći način da se izvuče iz problema ili će ga prošlost ponovno sustići? Jedno je sigurno, njegov povratak mogao bi donijeti nove probleme cijeloj obitelji.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele neven barešić ante vukas
Divlje pčele

Milan se vratio u Vrilo ne sluteći kakva ga drama čeka, Tereza mu otkrila istinu o Anti

Moglo bi te zanimati

Anđelko zatekao Jelicu i Jakova zajedno! Prizor koji nije želio vidjeti

Katarina planira bijeg: Rizičan potez u Krnetinom uredu mogao bi je stajati svega

Ante Vukas završio iza rešetaka! Bijesan na Barešića, iz pritvora najavio osvetu

Ivica ne želi ni čuti za Antu, a sada sumnja da ga Jakov skriva u njihovoj kući

Neven Barešić stjerao Špiljka u kut: Otkrio svoje uvjete za oslobađanje Ante Vukasa

Veljko u Americi izgubio sav novac, a onda jedva izvukao živu glavu

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda 'Titanica' 90-ih je bio san svake žene: Pogledajte kako danas izgleda Billy Zane
Slavna Oscarovka priznala operaciju grudi, a sad zbog novih fotografija svi pričaju o njezinu licu
Slavne face okupile se u Zagrebu: Goran i Blanka ukrali svu pažnju na sportskoj konferenciji
Tarantino ima milijune, ali majci ne želi dati ništa: Jednu stvar joj nikad nije zaboravio
Rijeku zamijenila Beogradom, pa šokirala novim izgledom: Ovako izgleda Martina Vrbos
Ella Dvornik o sudjelovanju u Asia Expressu: 'Žao mi je što sam otišla, ali to ne umanjuje iskustvo'
Brazilska influencerica (32) poginula u stravičnoj nesreći: Njezine posljednje riječi slamaju srca
I nakon burnog razvoda Kim i dalje strepi za Kanyea: 'Sve ću gurnuti pod tepih zbog djece'
Severina objavila snimke iz Italije, jedan detalj posebno je privukao pozornost
Zvijezda sportskih ekrana zablistala na derbiju: Njezino izdanje privuklo pozornost