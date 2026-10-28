Neven Barešić izdao kućni pritvor Anti Vukasu, branit će se sa slobode

Nakon pregovora i postavljanja uvjeta, tužitelj Neven Barešić donio je važnu odluku o Anti Vukasu. On je pušten u kućni pritvor, što je izazvalo brojne reakcije u Vrilu

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Novi okružni tužitelj za Split, Neven Barešić, odlučio je omogućiti Anti Vukasu da se brani sa slobode, točnije iz kućnog pritvora. Sve se to dogodilo nakon što je Vukas pristao na suradnju pod određenim uvjetima koje je vlast postavila. Tužitelj je u razgovoru bio vrlo jasan oko toga što očekuje od njega i koje su moguće posljedice ako prekrši dogovor. "Istraga se nastavlja. Vama je omogućeno da se branite iz kućnog pritvora, ali i dalje pazimo na vas da ne bi opet nestali", rekao mu je Barešić tijekom njihovog susreta.

Povratak u Vrilo i nezadovoljstvo

Ante Vukas vratio se kući, no njegov dolazak unio je nemir među ukućane. Iako je izbjegao klasični zatvor, svjestan je da situacija nije nimalo bezazlena te da je pod stalnom prismotrom. "Ne djelujete baš sretno", primijetio je tužitelj Barešić, na što mu je Ante odmah ukazao na probleme s lokalnom milicijom koja će stajati ispred obiteljske kuće. "A još nešto, ovi panduri vani. Neću da mi ulaze u kuću, imam unuka, neću da ga plaše", požalio se Vukas. Zbog Antinog povratka u Vrilo, članovi njegove obitelji i susjedi u potpunom su šoku te s nevjericom prate svaki njegov korak. Ostaje za vidjeti kako će se ova napeta situacija dalje razvijati.

icon-expand icon-close icon-close Neven Barešić i Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Reakcije obitelji i mještana

Vijest o Antinom povratku iz ilegale u kućni pritvor brzo se proširila mjestom, postavši glavna tema svih razgovora. Mnogi u selu smatraju da je Barešićev potez riskantan s obzirom na Antinu prošlost, ali tužitelj ostaje pri svojoj odluci. Njegov glavni cilj ostaje uspješan završetak istrage, bez obzira na lokalna negodovanja. Antin povratak u Vrilo otvara brojna pitanja, a posebno je zanimljivo kako će na cijelu situaciju reagirati Ivica Vukas kada dozna da je Ante ponovno kod kuće, ali pod budnim okom vlasti. Kako će vijest prihvatiti ostali članovi obitelji i mještani Vrila? Hoće li Antin povratak izazvati nove sukobe i dodatno zakomplicirati ionako napete odnose?

icon-expand Jakov i Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL