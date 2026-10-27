Neven Barešić stjerao Špiljka u kut: Otkrio svoje uvjete za oslobađanje Ante Vukasa

Nema mjesta za marionete
Barešić odbija biti pijun u rukama moćnika. Iako su Špiljak i njegovi saveznici mislili da ga mogu kontrolirati preko oca, tužitelj im je jasno dao do znanja da neće igrati po njihovim pravilima.
"Sad ću vam objasniti pod kojim uvjetima će se odvijati ova naša suradnja", započeo je oštro Barešić, obraćajući se Špiljaku. "Kao prvo, zahvalan sam vam na prilici koju ste mi dali, ali ako mislite da ću zbog političkih stavova svoga oca biti vaša marioneta, varate se."
Uvjet za slobodu Ante Vukasa sada je u rukama novog tužitelja, a njegov zahtjev je iznimno osoban i riskantan. Ako žele da Vukas izbjegne suđenje i zatvor, moraju u potpunosti očistiti ime Barešićevog oca.
"Ako želite da drug Vukas izbjegne suđenje, morate ispuniti jedan jedini uvjet. Želim da iz svih službenih spisa izbrišete ime mog oca i omogućite mu siguran povratak u zemlju", izjavio je tužitelj. Otkrio je i emotivni razlog iza svog poteza: "Moj otac je smrtno bolestan."
Špiljak u nevjerici
Ovakav preokret potpuno je šokirao Sinišu Špiljka, koji je do tog trenutka vjerovao da drži sve konce u svojim rukama. Njegova reakcija na Barešićev zahtjev bila je burna i puna nevjerice.
"Jesi li ti poludio? Odakle ti ideja da ja imam takve ovlasti? Pa nisam ja Udba", odbrusio mu je Špiljak. Ipak, Barešić ga je podsjetio da se njegovo ime u spisima spominje čak 138 puta, čime je jasno dao do znanja tko zapravo drži koga u šaci.
Dok Špiljak, Veselinović i obitelj Vukas pokušavaju pronaći izlaz iz ove nemoguće situacije, jasno je da je Barešić spreman ići do kraja.
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