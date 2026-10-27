Neven Barešić stjerao Špiljka u kut: Otkrio svoje uvjete za oslobađanje Ante Vukasa

Barešić odbija biti pijun u rukama moćnika. Iako su Špiljak i njegovi saveznici mislili da ga mogu kontrolirati preko oca, tužitelj im je jasno dao do znanja da neće igrati po njihovim pravilima.

"Sad ću vam objasniti pod kojim uvjetima će se odvijati ova naša suradnja", započeo je oštro Barešić, obraćajući se Špiljaku. "Kao prvo, zahvalan sam vam na prilici koju ste mi dali, ali ako mislite da ću zbog političkih stavova svoga oca biti vaša marioneta, varate se."

Uvjet za slobodu Ante Vukasa sada je u rukama novog tužitelja, a njegov zahtjev je iznimno osoban i riskantan. Ako žele da Vukas izbjegne suđenje i zatvor, moraju u potpunosti očistiti ime Barešićevog oca.