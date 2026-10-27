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Divlje pčele

Neven Barešić stjerao Špiljka u kut: Otkrio svoje uvjete za oslobađanje Ante Vukasa

U napetim epizodama RTL-ove dramske serije "Divlje pčele", novi tužitelj Neven Barešić odlučio je pokazati zube. Umjesto da poklekne pred ucjenama Siniše Špiljka, Veselinovića i Ante Vukasa, Barešić postavlja vlastite uvjete koji bi mogli promijeniti sve

RTL.hr
27.10.2026 20:45

Nema mjesta za marionete

Barešić odbija biti pijun u rukama moćnika. Iako su Špiljak i njegovi saveznici mislili da ga mogu kontrolirati preko oca, tužitelj im je jasno dao do znanja da neće igrati po njihovim pravilima.

"Sad ću vam objasniti pod kojim uvjetima će se odvijati ova naša suradnja", započeo je oštro Barešić, obraćajući se Špiljaku. "Kao prvo, zahvalan sam vam na prilici koju ste mi dali, ali ako mislite da ću zbog političkih stavova svoga oca biti vaša marioneta, varate se."

Uvjet za slobodu Ante Vukasa sada je u rukama novog tužitelja, a njegov zahtjev je iznimno osoban i riskantan. Ako žele da Vukas izbjegne suđenje i zatvor, moraju u potpunosti očistiti ime Barešićevog oca.

Neven Barešić, Divlje pčele
Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ako želite da drug Vukas izbjegne suđenje, morate ispuniti jedan jedini uvjet. Želim da iz svih službenih spisa izbrišete ime mog oca i omogućite mu siguran povratak u zemlju", izjavio je tužitelj. Otkrio je i emotivni razlog iza svog poteza: "Moj otac je smrtno bolestan."

Špiljak u nevjerici

Ovakav preokret potpuno je šokirao Sinišu Špiljka, koji je do tog trenutka vjerovao da drži sve konce u svojim rukama. Njegova reakcija na Barešićev zahtjev bila je burna i puna nevjerice.

"Jesi li ti poludio? Odakle ti ideja da ja imam takve ovlasti? Pa nisam ja Udba", odbrusio mu je Špiljak. Ipak, Barešić ga je podsjetio da se njegovo ime u spisima spominje čak 138 puta, čime je jasno dao do znanja tko zapravo drži koga u šaci.

Dok Špiljak, Veselinović i obitelj Vukas pokušavaju pronaći izlaz iz ove nemoguće situacije, jasno je da je Barešić spreman ići do kraja.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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