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Divlje pčele

Neven Barešić želi da mu se Ante Vukas izravno preda

Neven Barešić posjećuje Mirjanu Vukas s prijedlogom koji bi mogao promijeniti Antinu sudbinu, no ona ni ne sluti da iza njegovih riječi stoji Siniša Špiljak. Istovremeno, Cvita otkriva šokantnu istinu o Anti, koji se nakon srčanog udara skriva u štali

RTL.hr
23.10.2026 20:30

Početak epizode donosi nove napetosti i neočekivane preokrete. Neven Barešić dolazi Mirjani Vukas s naizgled dobronamjernim prijedlogom. Smatra kako bi najbolje bilo da se Ante Vukas preda izravno njemu, pokušavajući uvjeriti Mirjanu da je to najbolje rješenje za njezina supruga.

Nevenov posjet i skrivena ucjena

No Mirjana nije spremna tako lako povjerovati njegovim riječima. Sumnja u njegove stvarne namjere, ne znajući da se iza Barešićeva prijedloga krije mnogo opasnija igra. Naime, Siniša Špiljak ucjenjuje Barešića, koji je sada prisiljen raditi za njih. Njegova ponuda tako nije samo pokušaj da se Ante pronađe, već dio plana o kojem Mirjana ništa ne zna.

"Ma ništa ja njemu ne vjerujem. Ne znam zašto bi se trebao predati", sumnjičava je Mirjana.

Dok Barešić pokušava steći Mirjanino povjerenje, Cvita donosi vijest koja dodatno uznemiruje obitelj. Otkriva Mirjani i Terezi da je Ante u štali te da je doživio srčani udar! Iako je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno, jasno im daje do znanja da o njegovu skrovištu nikome ne smiju govoriti.

Mirjana Vukas i Neven Barešić, Divlje pčele
Mirjana Vukas i Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL

"Morao je pobjeći iz skrovišta, imao je infarkt. Nekako se dokopao štale, sad je tamo", otkriva im Cvita, upozoravajući ih da o tome ne smiju nikome reći.

Pred Mirjanom je sada težak zadatak. Mora zaštititi Antu i spriječiti da istina izađe na vidjelo, a posebno ih brine mali Petar, koji je vidio svojega djeda. Strahuju da bi dječak mogao nekome slučajno otkriti da je Ante ondje i tako ugroziti tajnu koju pokušavaju sačuvati.

Tereza ispraća tužitelja

Napetost ne jenjava ni kada Tereza ispraća Nevena Barešića. Premda je došao s ponudom koja bi na prvi pogled mogla pomoći obitelji, Tereza mu ne vjeruje. Njegove riječi nisu dovoljne da odagnaju njezine sumnje, a njezin oprez pokazuje se itekako opravdanim s obzirom na to da Barešić djeluje pod Špiljkovom ucjenom.

Tereza i Neven, Divlje pčele
Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako je on uvjerava da je na Antinoj strani i ističe kako "tvoj otac je dovoljno propatio, nema potrebe da pati i dalje", Tereza mu jasno daje do znanja što misli o njegovim motivima. "I dalje ti ne vjerujem", odbrusila mu je na rastanku.

Hoće li obitelj Vukas uspjeti zaštititi Antu? Može li mali Petar nenamjerno razotkriti njegovo skrovište i što će se dogoditi ako obitelj dozna za koga Neven Barešić zapravo radi?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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