Neven Barišić ponovno iznenadio Terezu buketom, Ante i Mirjana ne skrivaju nezadovoljstvo

Neželjeni posjet i novi buket
Neven se iznenada pojavio na vratima obitelji Vukas s novim buketom za Terezu, napomenuvši joj kako mu je žao što prošli nije završio u njezinim rukama. Njegov dolazak bez poziva odmah je naišao na žestok otpor Terezinih roditelja koji nisu skrivali neprijateljstvo.
"Tako je druže Barišić, vi ste došli bez poziva, a mi vam ne volimo iznenadne posjete," oštro mu je poručila Mirjana, dajući mu do znanja da u njihovoj kući apsolutno nije dobrodošao.
Otvoreni sukob s Antom
Situacija je brzo kulminirala kada je Ante odlučio nasamo razgovarati s Nevenom, jasno mu dajući do znanja što misli o njemu i njegovim namjerama. Iako je Neven pokušao objasniti da gaji duboke i iskrene osjećaje prema Terezi, Ante mu nimalo ne vjeruje.
"Ja te ne želim u svojoj kući, a niti blizu sebe niti svoje kćeri," odbrusio mu je Ante, dodavši da ne vjeruje da je on častan čovjek. Neven se nije dao zastrašiti te mu je odgovorio kako je Tereza punoljetna osoba koja sama odlučuje za sebe.
Majčinski bijes i razočaranje
Mirjana je jednako ljuta na cijelu situaciju te smatra da Tereza sve to radi namjerno kako bi im prkosila. Duboko je uvjerena da njezina kći nije toliko naivna te tvrdi da se upušta u ovu romansu isključivo iz inata obitelji.
"Nije tako glupa da bi otišla za čovjeka koji je dvaput donija cviće," izjavila je ogorčena Mirjana, tražeći od Ante da poduzme konkretne korake i spriječi daljnji razvoj događaja.
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