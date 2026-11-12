Neven Barišić ponovno iznenadio Terezu buketom, Ante i Mirjana ne skrivaju nezadovoljstvo

Tužitelj Neven Barišić ponovno je posjetio obitelj Vukas kako bi Terezi uručio cvijeće, što je izazvalo burne i oprečne reakcije njezinih roditelja. Ante i Mirjana ne skrivaju nezadovoljstvo ovom vezom te su odlučni u namjeri da je prekinu

icon-close

Neželjeni posjet i novi buket

Neven se iznenada pojavio na vratima obitelji Vukas s novim buketom za Terezu, napomenuvši joj kako mu je žao što prošli nije završio u njezinim rukama. Njegov dolazak bez poziva odmah je naišao na žestok otpor Terezinih roditelja koji nisu skrivali neprijateljstvo. "Tako je druže Barišić, vi ste došli bez poziva, a mi vam ne volimo iznenadne posjete," oštro mu je poručila Mirjana, dajući mu do znanja da u njihovoj kući apsolutno nije dobrodošao.

icon-expand icon-close icon-close Mirjana, Neven i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Otvoreni sukob s Antom

Situacija je brzo kulminirala kada je Ante odlučio nasamo razgovarati s Nevenom, jasno mu dajući do znanja što misli o njemu i njegovim namjerama. Iako je Neven pokušao objasniti da gaji duboke i iskrene osjećaje prema Terezi, Ante mu nimalo ne vjeruje. "Ja te ne želim u svojoj kući, a niti blizu sebe niti svoje kćeri," odbrusio mu je Ante, dodavši da ne vjeruje da je on častan čovjek. Neven se nije dao zastrašiti te mu je odgovorio kako je Tereza punoljetna osoba koja sama odlučuje za sebe.

icon-expand Neven i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Majčinski bijes i razočaranje