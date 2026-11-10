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Divlje pčele

Neven i Tereza napokon popustili osjećajima: Pao prvi poljubac

Tereza Vukas ponovno pronalazi razlog za osmijeh. Njezin odnos s tužiteljem Nevenom Barešićem postaje sve prisniji, a njihov najnoviji susret donio je pregršt emocija

RTL.hr
10.11.2026 20:45

Znak pažnje

Neven je odlučio izvesti Terezu u opuštenu šetnju, a tom joj je prilikom pripremio i jedno malo iznenađenje. Poklonio joj je poznatu knjigu Ranka Marinkovića, znakovita naslova "Ruke".

"Sinoć mi je od prijatelja žena pričala o ovoj knjizi i podsjetila me na tebe", poručio joj je šarmantni tužitelj, pokušavajući joj dati do znanja koliko misli na nju i koliko mu je stalo.

Bolna prošlost

Ovaj simboličan poklon potaknuo je Terezu na duboko i iskreno razmišljanje o vlastitom životu. Prisjetila se svojih prošlih veza u kojima nikada nije imala pravu slobodu niti je mogla donositi vlastite odluke.

"Moje su ruke bile vezane pola života", emotivno mu je priznala Tereza. Kroz razgovor je dodala kako je godinama stavljala tuđe potrebe ispred svojih. "Ja sam sve radila samo da bi ugodila drugima", otvorila je dušu Nevenu, prisjećajući se teških trenutaka.

Tereza i Neven, Divlje pčele
Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Poljubac i ozbiljni planovi

Njezina iskrenost potpuno je razoružala Nevena, a privlačnost između njih dvoje rezultirala je emotivnim poljupcem. Nakon tog romantičnog trenutka, tužitelj joj je jasno dao do znanja da s njom ima ozbiljne namjere.

"Ja se ne želim više skrivati. Tražit ću tvog oca dopuštenje da se viđamo", odlučno joj je rekao Neven, pokazujući da je spreman suočiti se sa strogim Antom.

Kako će Terezin otac reagirati na ovu novu romansu i hoće li uopće htjeti saslušati tužitelja?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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