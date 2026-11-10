Neven i Tereza napokon popustili osjećajima: Pao prvi poljubac

Tereza Vukas ponovno pronalazi razlog za osmijeh. Njezin odnos s tužiteljem Nevenom Barešićem postaje sve prisniji, a njihov najnoviji susret donio je pregršt emocija

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Znak pažnje

Neven je odlučio izvesti Terezu u opuštenu šetnju, a tom joj je prilikom pripremio i jedno malo iznenađenje. Poklonio joj je poznatu knjigu Ranka Marinkovića, znakovita naslova "Ruke". "Sinoć mi je od prijatelja žena pričala o ovoj knjizi i podsjetila me na tebe", poručio joj je šarmantni tužitelj, pokušavajući joj dati do znanja koliko misli na nju i koliko mu je stalo.

Bolna prošlost

Ovaj simboličan poklon potaknuo je Terezu na duboko i iskreno razmišljanje o vlastitom životu. Prisjetila se svojih prošlih veza u kojima nikada nije imala pravu slobodu niti je mogla donositi vlastite odluke. "Moje su ruke bile vezane pola života", emotivno mu je priznala Tereza. Kroz razgovor je dodala kako je godinama stavljala tuđe potrebe ispred svojih. "Ja sam sve radila samo da bi ugodila drugima", otvorila je dušu Nevenu, prisjećajući se teških trenutaka.

icon-expand icon-close icon-close Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Poljubac i ozbiljni planovi