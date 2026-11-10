Neven i Tereza napokon popustili osjećajima: Pao prvi poljubac

Znak pažnje
Neven je odlučio izvesti Terezu u opuštenu šetnju, a tom joj je prilikom pripremio i jedno malo iznenađenje. Poklonio joj je poznatu knjigu Ranka Marinkovića, znakovita naslova "Ruke".
"Sinoć mi je od prijatelja žena pričala o ovoj knjizi i podsjetila me na tebe", poručio joj je šarmantni tužitelj, pokušavajući joj dati do znanja koliko misli na nju i koliko mu je stalo.
Bolna prošlost
Ovaj simboličan poklon potaknuo je Terezu na duboko i iskreno razmišljanje o vlastitom životu. Prisjetila se svojih prošlih veza u kojima nikada nije imala pravu slobodu niti je mogla donositi vlastite odluke.
"Moje su ruke bile vezane pola života", emotivno mu je priznala Tereza. Kroz razgovor je dodala kako je godinama stavljala tuđe potrebe ispred svojih. "Ja sam sve radila samo da bi ugodila drugima", otvorila je dušu Nevenu, prisjećajući se teških trenutaka.
Poljubac i ozbiljni planovi
Njezina iskrenost potpuno je razoružala Nevena, a privlačnost između njih dvoje rezultirala je emotivnim poljupcem. Nakon tog romantičnog trenutka, tužitelj joj je jasno dao do znanja da s njom ima ozbiljne namjere.
"Ja se ne želim više skrivati. Tražit ću tvog oca dopuštenje da se viđamo", odlučno joj je rekao Neven, pokazujući da je spreman suočiti se sa strogim Antom.
Kako će Terezin otac reagirati na ovu novu romansu i hoće li uopće htjeti saslušati tužitelja?
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