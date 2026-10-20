Neven nije ni slutio čiju je kćer upoznao! Tereza pobjesnjela kada je otkrio zašto je stigao u Vrilo

Tereza Vukas u Vrilu se susrela s Nevenom Barešićem, muškarcem koji joj je na prvu bio iznimno šarmantan. Ono što je započelo kao simpatičan razgovor brzo se pretvorilo u dramatičan sukob kada je otkriven njegov pravi identitet

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Šarmantan susret u Splitu

Sve je upućivalo na to da će susret Tereze i Nevena u Vrilu biti nastavak ugodnog poznanstva. Ona ga se sjećala iz Splita, gdje su nedavno samo kratko razgovarali na jednom provodu, no on joj je ostao u iznimno dobrom sjećanju zbog svog šarma. Iako tada nije znala tko je on točno, njegov dolazak u njezino mjesto probudio je početnu znatiželju i iznenađenje. Situacija se promijenila u sekundi kada su se službeno upoznali. Čim je izgovorila svoje ime i potvrdila da se zove Tereza Vukas te da je kći Ante Vukasa, Neven je ostao neugodno iznenađen. Nije očekivao da pred sobom ima osobu blisko vezanu za čovjeka kojeg aktivno traži.

Tužitelj preuzima obiteljski slučaj

Neven joj je ubrzo priznao svoj pravi identitet i razlog dolaska u mjesto. Objasnio je da je on novi okružni tužitelj za Split i da je stigao po službenom zadatku. Izravno je priznao da preuzima slučaj njezinog odbjeglog oca te da istražuje brojne afere vezane uz industrijsku zonu kako bi ga konačno srušio na sudu.

icon-expand icon-close icon-close Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza se istog trena naljutila, shvativši da su njegove namjere potpuno usmjerene protiv njezine obitelji i oca kojeg želi zaštititi. "Odmah da ti ja rečen, to ti ništa nije istina", oštro mu je odbrusila. Bila je uvjerena da je on samo još jedan u nizu onih koji bezumno vjeruju tuđim lažima i glasinama. Frustrirana i povrijeđena, jasno mu je dala do znanja da s njim više nema o čemu razgovarati. "Imaš našeg obiteljskog advokata pa razgovaraj s njim", poručila mu je prije nego što je ljuta i razočarana otišla. U cijeloj toj drami, ona zapravo uopće nije bila svjesna u što je njezin otac doista upleten i što sve radi u pozadini izvan njezinog znanja.

icon-expand Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL