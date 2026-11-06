Neven otpratio Terezu u Vrilo i najavio da će tražiti dopuštenje njezina oca

Nakon što je slučaj oko njezinog oca okončan, između Nevena i Tereze ponovno frcaju iskrice. Njihov odnos dobiva novu dimenziju kada joj on prizna svoje prave namjere, no nailazi na njezin poznati ponos i neočekivani otpor

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Olakšanje nakon završenog slučaja

Tereza priznaje Nevenu da joj je pao kamen sa srca jer je njezin otac sada slobodan čovjek, iako i dalje teško pronalazi mir. Neven ju pokušava utješiti i podsjeća na realnost svog posla, napominjući da s krajem ovog slučaja gubi službeni razlog za dolazak u njihovo mjesto. "Uvijek dođe neki novi slučaj, neki novi kamen", objašnjava joj pritom. Unatoč tome što ga posao više ne veže za Vrilo, Neven jasno daje do znanja da njegovi dolasci ne bi trebali prestati. Tereza je sumnjičava prema njegovim motivima, ali on odlučno demantira njezine sumnje o skrivanju veze i igricama iza leđa. "Nisam takav čovjek", ističe tužitelj, želeći joj pokazati svoju ozbiljnost.

Neočekivani prijedlog

Dok razgovaraju o tome hoće li se ponovno sresti, Neven iznosi plan koji Terezu potpuno izbacuje iz takta. Kako bi dokazao svoje časne namjere, odlučuje se za tradicionalan pristup. "Ako ćemo se opet vidjeti, htio bih tražiti dopuštenje tvog oca, ako je to nešto što i ti želiš", iskreno joj priznaje.

icon-expand icon-close icon-close Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Ova njegova gesta, umjesto da je impresionira, izaziva pravu buru. Tereza burno reagira na samu ideju da netko drugi odlučuje o njezinom ljubavnom životu te mu odmah daje do znanja kako stvari stoje. "Ne treba meni dopuštenje da bi se ja viđala s nekim, to ja sama odlučujem s kim ću se viđat, a s kim neću", odrješito mu odgovara, jasno dajući do znanja da sama kontrolira svoj život. Unatoč njezinoj oštroj reakciji, Neven ne gubi nadu i pokušava joj objasniti da joj ne želi oduzeti slobodu. "Tereza, ako ti misliš da bi ja tebe na bilo koji način iskoristio, varaš se", naglašava on, obećavajući da će smisliti prikladniji poziv za izlazak.

icon-expand Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Neizvjesna budućnost