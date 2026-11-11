Neven poslao buket Terezi, a Ante i Milan pobjesnili zbog novog udvarača

Romantična gesta tužitelja Nevena Barešića izazvala je pravi kaos u obitelji Vukas kada je na njihovu adresu stigao buket za Terezu

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Neočekivan poklon na kućnom pragu

Dok se obitelj okupljala u kući, pažnju im je privukao prekrasan buket koji je Terezi donijela Ferida. Kada je Ante sumnjičavo upitao tko joj šalje cvijeće, Tereza je hrabro priznala da je pošiljatelj Neven. Na pojašnjenje da se radi o okružnom tužitelju Nevenu Barešiću, atmosfera u kući se istog trena promijenila. Ovaj dirljiv potez tužitelja možda je razveselio Terezu, ali je kod glave obitelji izazvao pravu buru.

Očev bijes i stroga zabrana

Ante nije nimalo dobro primio vijest o novom udvaraču svoje kćeri jedinice. Ljutit i zaštitnički nastrojen, odmah je dao do znanja da ne odobrava taj odnos. "Ne dolazi u obzir i to je kraj priče", odbrusio je Ante, jasno pokazavši što misli o tužitelju. Pokušao je upozoriti Terezu da Neven ima skrivene namjere i da nije čovjek od povjerenja. "On je mene iskoristio da bi dobio šta triba. To je sve što će ti reći, takvom čovjeku ja ne bi povjerio niti konja, a kamoli svoju kćer jedinicu", rekao joj je bijesni Ante u pokušaju da je odgovori od daljnjih susreta.

icon-expand icon-close icon-close Tereza Vukas i Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL

Terezina pobuna protiv oca

Unatoč očevim oštrim riječima, Tereza nije htjela popustiti. Odlučno se suprotstavila njegovom autoritetu, dajući mu do znanja da je odrasla žena koja sama donosi svoje odluke. "Ja ću sama odlučivati s kim ću se ja viđat, a s kim neću", odbrusila mu je, čvrsto braneći svoj odnos s Nevenom. Nije propustila priliku ni da podsjeti oca na nedavne događaje, dajući mu do znanja da bi možda trebao promijeniti ploču. "A ti se samo sjeti da si zbog njega sad slobodan čovjek", poručila mu je Tereza, ostavivši Antu suočenog s neugodnom istinom.

icon-expand Neven i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL