Neven zatekao uplakanu Terezu i ponudio joj pratnju kući

U samom centru Vrila odigrala se emotivna scena kada je Neven naišao na uplakanu Terezu. Iako mu je pokušala zatajiti pravi razlog svojih suza, bilo je jasno da iza svega stoji Milan

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Susret na ulici

Neven je ostao zatečen kada je na ulici vidio Terezu u suzama i odmah joj je prišao. Pravi razlog njezine tuge bio je težak razgovor s Milanom, koji je netom prije pokušao izgladiti njihov odnos. Milan joj je predložio da razmisle o svemu, govoreći joj kako trebaju "naći način kako da ovo između nas toliko ne boli". Iako je Milanov pokušaj mirenja ostavio dubok trag na njoj, Tereza nije željela otkriti Nevenu pravu istinu. Na njegova zabrinuta pitanja samo je kratko i nervozno odgovarala, pokušavajući se što prije maknuti.

icon-expand icon-close icon-close Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Tvrdila je da joj nije ništa te da se samo želi vratiti u svoj mir. "Ma dobro sam, moram ići kući", uzvratila mu je, nastojeći pod svaku cijenu sakriti prave emocije pred njim.

Nevenova upornost

Zabrinut za nju, Neven joj je odmah ponudio pratnju do doma i odlučno odbio ostaviti je samu na ulici. Nije želio odustati čak ni kada je ona u početku odbijala njegovu pomoć. "U redu ako ne želiš moje društvo, ali evo, ja ću ići za tobom, makar potajice samo da znaš da si sigurno stigla kući", poručio joj je brižno.

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