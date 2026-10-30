Neven zatekao uplakanu Terezu i ponudio joj pratnju kući

Susret na ulici
Neven je ostao zatečen kada je na ulici vidio Terezu u suzama i odmah joj je prišao. Pravi razlog njezine tuge bio je težak razgovor s Milanom, koji je netom prije pokušao izgladiti njihov odnos. Milan joj je predložio da razmisle o svemu, govoreći joj kako trebaju "naći način kako da ovo između nas toliko ne boli".
Iako je Milanov pokušaj mirenja ostavio dubok trag na njoj, Tereza nije željela otkriti Nevenu pravu istinu. Na njegova zabrinuta pitanja samo je kratko i nervozno odgovarala, pokušavajući se što prije maknuti.
Tvrdila je da joj nije ništa te da se samo želi vratiti u svoj mir. "Ma dobro sam, moram ići kući", uzvratila mu je, nastojeći pod svaku cijenu sakriti prave emocije pred njim.
Nevenova upornost
Zabrinut za nju, Neven joj je odmah ponudio pratnju do doma i odlučno odbio ostaviti je samu na ulici. Nije želio odustati čak ni kada je ona u početku odbijala njegovu pomoć. "U redu ako ne želiš moje društvo, ali evo, ja ću ići za tobom, makar potajice samo da znaš da si sigurno stigla kući", poručio joj je brižno.
Novi sukob s Milanom
Kasnije je Milan ponovno napao Terezu, oštro je ispitujući zašto je uopće razgovarala s Nevenom. Upozorio ju je da s njim komuniciraju jedino Marko i on, pogotovo ako je razgovor vezan za slučaj s Antom Vukasom.
Frustrirana njegovim stalnim prigovaranjem, Tereza ga je na kraju ljutito upitala je li zapravo htio da se makne od njega te mu jasno dala do znanja da se odmiče.
Ostaje za vidjeti hoće li Tereza uspjeti riješiti svoje probleme s Milanom. Ili će možda osvojiti srce novog tužitelja koji radi potajice radi protiv njezina oca?
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