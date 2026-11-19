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Neven je stigao u kuću Vukas bez najave, a ondje su se zatekle i Mirjana te Rajka, koje su svjedočile napetom susretu. Čim je ušao, atmosfera je postala teška. "Dobar dan. Žao mi je što sam došao bez najave, ali bojao sam se da me nećete htjeti primiti", rekao je Neven, svjestan da u toj kući nije dobrodošao.

Traženje Terezine ruke

Unatoč otvorenoj hladnoći i neprijateljstvu, Neven nije okolišao. "Znam, no ipak, došao sam vas tražiti ruku vaše kćeri", izgovorio je pred svima prisutnima. Otac Ante Vukas odmah je odbacio takvu mogućnost, jasno i odrješito mu dajući do znanja da to ne dolazi u obzir. Ipak, nije očekivao odgovor koji će uslijediti od same Tereze.

icon-expand icon-close icon-close Neven i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Terezina čvrsta odluka

Tereza je odlučno stala uz Nevena i jasno dala do znanja da je odluka već donesena. "Ćaća, Neven i ja se volimo i mi smo se odlučili vjenčati. Sa tvojim blagoslovom ili bez", poručila mu je Tereza, ostavivši oca zatečenim.

icon-expand Neven, Tereza, Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL