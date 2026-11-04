Nevenov otac vratio se u domovinu, a cijena njegove slobode bila je previsoka

Težak povratak i narušeno zdravlje
Nevenov otac vratio se kući vidno iscrpljen i narušenog zdravlja. "Ostario sam, a i život izvan domovine iscrpi", priznao je sinu u emotivnom razgovoru. Neven je odmah primijetio da mu otac ne izgleda najbolje, a sumnje su se potvrdile kada je spomenut povratak tumora.
Ipak, otac ga je pokušao umiriti i skrenuti misli s bolesti. "Živ sam, pred tobom sam. Šta bi više trebalo?", rekao mu je, sretan što napokon stoji pred svojim sinom nakon toliko vremena provedenog u tuđini.
Cijena slobode
Iako je Špiljak uspio izbrisati njegov dosje i omogućiti mu siguran povratak, otac je bio itekako svjestan da takve usluge nikada ne dolaze besplatno. "Nisam te mogao pitati preko telefona, ali sad mi možeš reći. Što si morao napraviti da bi me vratili?", upitao je Nevena, tražeći istinu.
Neven je isprva pokušao izbjeći izravan odgovor, govoreći mu da ne razbija glavu time i da je sve u redu. No, iskusni otac nije odustajao te je inzistirao na odgovoru: "Ja znam kako te stvari idu. Koju cijenu si platio?"
Kompromis s uvjerenjima
Pritisnut očevim pitanjima, Neven je naposljetku morao priznati istinu o svojim postupcima. "Popustio sam pod pritiskom oko jednog slučaja koji se vuče već godinama", otkrio je, pokušavajući se opravdati tvrdnjom da bi se slučaj ionako riješio i bez njegove intervencije.
Otac mu je na to mudro i pomalo sjetno odgovorio: "Znaš, sine. U životu uvijek ostanemo dužni svojim uvjerenjima." Neven je, međutim, bio potpuno jasan oko svojih prioriteta i razloga zbog kojih je pristao na kompromis, zaključivši: "Moje uvjerenje je bilo da opet vidim svog oca."
Hoće li Nevenova teška odluka imati daljnje posljedice i kako će se razvijati odnos oca i sina u danima koji dolaze te hoće li Ante Vukas ipak platiti svoju cijenu?
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