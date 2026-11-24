Umjesto dobrodošlice, Lazar Krneta našao se na udaru babe Ljube i ostalih mještana koji mu nisu htjeli prešutjeti ono što je radio Katarini

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Dok se Krneta pokušavao predstaviti prisutnima riječima "Za one koji ne znaju, ja sam poručnik Lazar Krneta", atmosfera u kafani brzo se užarila. Njegov dolazak izazvao je nevjericu, a mještani su ga u potpunom šoku promatrali, itekako svjesni njegove mračne prošlosti u zatvoru. Baba Ljuba nije mogla prešutjeti ono što je svima bilo na pameti, pa mu je bez okolišanja odmah uzvratila. "Za one koji ne znaju, drug Krneta je bija glavni u onomu istomu pržunu di je bila naša Kate, jel tako", odbrusila mu je, jasno dajući do znanja da u Vrilu nije poželjan.

icon-expand icon-close icon-close Vrilo, Divlje pčele FOTO: RTL

Mještani ga rešetaju zbog Kate

Napadi na račun njegova odnosa prema Katarini nastavili su se nizati sa svih strana. Don Jere se nadovezao izrazivši otvorenu sumnju u njegove stvarne motive i namjere. "Malo čudno da si pristao doć u mjesto gdje živi zatvorenica koja ti je pobjegla", izravno je komentirao don Jere. Načelnik Zdravko Šušnjara također je iskazao veliku zabrinutost, upitavši ga ne misli li da će nastati veliki problem jer sada on i Katarina žive u istom malom mjestu. Krneta se pokušao obraniti tvrdeći da nije nikoga mučio te da je samo profesionalno obavljao svoj posao. "Ja jesam bija strog, i Katarina Runje nije bila iznimka", pravdao se prisutnima.

icon-expand Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Sumnja u slučajnost

Brico je pred svima zbrojio dva i dva, podsjetivši ga na prošlost s Petrom Vukasom i činjenicu da se vratio točno u onom trenutku kada i Katarina. "I paz sad ovo, taman kad se ona vratila u Vrilo, ti si se vratija za njom", izjavio je Brico, odbijajući povjerovati da je to samo puka slučajnost. Pritisnut u kut pod naletom negativnih komentara, Krneta se nastavio grčevito braniti tvrdeći da ga zanimaju samo zakon i red. "Ljudi, ja nisam doša ovdje unosit nemir. Ako išta, ja sam doša održavat mir", uvjeravao ih je, no mještani mu nisu povjerovali.

icon-expand Ljuba i Luce, Divlje pčele FOTO: RTL