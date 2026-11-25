Mirjani sve više smeta Zorina prisutnost, a Cvita se slaže s njom. Nikola obeća da će porazgovarati sa Zorom i dati joj ultimatum. Marko ga odluči pratiti...

Anđelko neočekivano prosi Jelicu. Rajka moli Stojana da više ne dolazi u kući Vukasovih.

Tereza i Neven sretnu Vukase na mjesnom trgu, prvi put otkako je odselila iz kuće. Krneta se pokušava zbližiti s Jelicom.

Mali Petar ponovno želi vidjeti Zoru. Katarina i Jakov kucaju na Barešićeva vrata u nadi da će im pomoći da se zauvijek riješe Krnete.

Tereza se ušulja u Vukasove staje kako bi provela malo vremena s voljenim konjima. Prekida je Čavka i ne treba dugo da se probude stari osjećaji...