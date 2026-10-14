Nikola i Jakov strahuju od Antinog povratka na slobodu! Spremni su mu se suprotstaviti

Jakov je jasno dao do znanja Nikoli da izlazak iz zadruge nije opcija. Iako su se pojavile glasine da Nikola želi preuzeti glavnu ulogu i napustiti dosadašnji dogovor, Jakov ga je podsjetio na preuzete obveze. Upozorio ga je da je on osobno jamčio za njega te da sada ne želi odgovarati za njegove ishitrene poteze, naglašavajući da je Nikola vezan strogim ugovorom i papirima koje ne može samo tako zanemariti.

Osim poslovnih razmirica, glavna tema njihovog razgovora bio je Špiljak. Nikola je upitao Jakova je li čuo novosti o njemu, na što je Jakov potvrdio da je itekako upućen u situaciju i odmah mu ponudio svoju pomoć za sve što bude potrebno ukoliko se njegov otac Ante također izvuče od optužbi.

Unatoč trzavicama, obojica dijele isti jasan cilj, a to je pod svaku cijenu spriječiti Antu da izađe na slobodu. Ideja o njegovom povratku kao slobodnog čovjeka izaziva veliku zabrinutost, pa je Jakov naglasio da su mu se spremni svi zajedno kao jedan oštro suprotstaviti ako se kojim slučajem ipak vrati u mjesto.

Ostaje za vidjeti kako će se Nikola s pritiskom u zadruzi, a osim toga hoće li dočekati i najavljeni povratak oca.

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