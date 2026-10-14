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Divlje pčele

Nikola i Jakov strahuju od Antinog povratka na slobodu! Spremni su mu se suprotstaviti

Situacija oko lokalne zadruge sve je složenija, Nikola želi preuzeti vodstvo, a mogao bi se vratiti i Ante Vukas

RTL
14.10.2026 14:00

Jakov je jasno dao do znanja Nikoli da izlazak iz zadruge nije opcija. Iako su se pojavile glasine da Nikola želi preuzeti glavnu ulogu i napustiti dosadašnji dogovor, Jakov ga je podsjetio na preuzete obveze. Upozorio ga je da je on osobno jamčio za njega te da sada ne želi odgovarati za njegove ishitrene poteze, naglašavajući da je Nikola vezan strogim ugovorom i papirima koje ne može samo tako zanemariti.

Strah od Antinog povratka

Osim poslovnih razmirica, glavna tema njihovog razgovora bio je Špiljak. Nikola je upitao Jakova je li čuo novosti o njemu, na što je Jakov potvrdio da je itekako upućen u situaciju i odmah mu ponudio svoju pomoć za sve što bude potrebno ukoliko se njegov otac Ante također izvuče od optužbi.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Unatoč trzavicama, obojica dijele isti jasan cilj, a to je pod svaku cijenu spriječiti Antu da izađe na slobodu. Ideja o njegovom povratku kao slobodnog čovjeka izaziva veliku zabrinutost, pa je Jakov naglasio da su mu se spremni svi zajedno kao jedan oštro suprotstaviti ako se kojim slučajem ipak vrati u mjesto.

Ostaje za vidjeti kako će se Nikola s pritiskom u zadruzi, a osim toga hoće li dočekati i najavljeni povratak oca.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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