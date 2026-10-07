Nikola i Marko Vukas više nisu braća: 'Ti đubre izdajničko, više mi nisi brat'

Nikola je donio konačnu odluku i službeno potpisao ulazak u zadrugu. Njegov potez dočekan je u atmosferu gdje se napetost u kući mogla rezati u zraku. "Danas smo dio zadruge, već sam sve potpisao i službeno je, nema više nazad", poručio je Nikola svojoj obitelji.

Njegova obitelj, prvenstveno Marko i Milan, nije skrivala šok i razočaranje. Smatrajući kako je Nikola jednim potezom izbrisao sve za što je njihov otac cijeli život naporno radio, optužili su ga za izdaju vlastite obitelji i gubitak onoga što im pripada generacijama. "Pa tvoj ćaća je za sve krvavo radio cijeli život. I sad ćeš ti sve što je on stvorio dati toj bagri", urlao je Milan na Nikolu.

Rasprava je vrlo brzo prerasla u incident. Frustracije su kulminirale kada je Milan otvoreno napao Nikolu, nazivajući ga izdajnikom i nabijajući mu na nos gubitak djedovine, pitajući ga kako je mogao samo tako pokloniti ono što je njihovo.

Umjesto smirivanja tenzija, Nikola je uzvratio fizički. Zaprijetio mu je izbacivanjem iz kuće, jasno dajući do znanja da su vrata otvorena svima kojima se nova situacija ne sviđa. "Sam ću te izbaciti iz moje kuće, to ti obećajem. Ako ti se slučajno nešto ne sviđa, onda znaš gdje su ti vrata", odbrusio je Nikola, na što mu je Marko uzvratio riječima: "Ti đubre izdajničko. Od danas mi više nisi brat".