Nikola i Marko Vukas više nisu braća: 'Ti đubre izdajničko, više mi nisi brat'

Osjećaj izdaje obitelji
Nikola je donio konačnu odluku i službeno potpisao ulazak u zadrugu. Njegov potez dočekan je u atmosferu gdje se napetost u kući mogla rezati u zraku. "Danas smo dio zadruge, već sam sve potpisao i službeno je, nema više nazad", poručio je Nikola svojoj obitelji.
Njegova obitelj, prvenstveno Marko i Milan, nije skrivala šok i razočaranje. Smatrajući kako je Nikola jednim potezom izbrisao sve za što je njihov otac cijeli život naporno radio, optužili su ga za izdaju vlastite obitelji i gubitak onoga što im pripada generacijama. "Pa tvoj ćaća je za sve krvavo radio cijeli život. I sad ćeš ti sve što je on stvorio dati toj bagri", urlao je Milan na Nikolu.
Rasprava je vrlo brzo prerasla u incident. Frustracije su kulminirale kada je Milan otvoreno napao Nikolu, nazivajući ga izdajnikom i nabijajući mu na nos gubitak djedovine, pitajući ga kako je mogao samo tako pokloniti ono što je njihovo.
Umjesto smirivanja tenzija, Nikola je uzvratio fizički. Zaprijetio mu je izbacivanjem iz kuće, jasno dajući do znanja da su vrata otvorena svima kojima se nova situacija ne sviđa. "Sam ću te izbaciti iz moje kuće, to ti obećajem. Ako ti se slučajno nešto ne sviđa, onda znaš gdje su ti vrata", odbrusio je Nikola, na što mu je Marko uzvratio riječima: "Ti đubre izdajničko. Od danas mi više nisi brat".
U cijelom tom kaosu, majka Mirjana ostala je bez teksta. Nikola se suočio i s njom, povišenim tonom tražeći da se izjasni stoji li na njegovoj strani, dok je njihov dom tonuo u sve dublji razdor. "Ti majko, što si mi se ušutkala? Jesi li ti uz mene ili nisi?", upitao ju je pred svima.
Ipak, nisu svi okrenuli leđa novom zadrugaru. Cvita je ostala jedina svijetla točka u ovoj prilično mračnoj obiteljskoj epizodi.
Za razliku od ostatka obitelji koji u zadruzi vidi apsolutnu propast, ona je sretna i otvoreno pruža podršku Nikoli u njegovim novim pothvatima.
Ostaje za vidjeti je li jedan jedini potpis trajno razdvojio Vukase.
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