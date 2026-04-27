Nikola je bijesan i ne slaže se sa Zorinom odlukom o djetetu!

Sastanak koji je trebao donijeti razjašnjenje pretvorio se u bojno polje. Zora je, pritisnuta okolnostima svoje trudnoće, obznanila da je pronašla izlaz: prihvatit će ponudu za brak

icon-close

U srcu obiteljskih odnosa isprepletenih tajnama, jedna je odluka bila dovoljna da pokrene lavinu optužbi i ogorčenja. Zorina namjera da se uda za Đordana, iako naizgled rješenje za njezine probleme, prijeti potpunim raskolom unutar obitelji.

Neočekivana objava koja mijenja sve

"Ima ozbiljnog udvarača", potvrdila je Kate, objašnjavajući da je riječ o lokalnom trgovcu koji je bacio oko na Zoru. Priča koja se činila završenom dobila je neočekivan preokret. "Predomislila sam se. Bit ću mu žena", odlučno je izjavila Zora, šokiravši prisutne. Ova odluka, međutim, nije jednostavna. Najveća prepreka je činjenica da Zora nosi dijete drugog muškarca, što njezin budući suprug i ne sluti. Ili barem ne u potpunosti.

icon-expand Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Ključ Zorinog plana leži u onome što je prešutjela. Na Nikolino zaprepašteno pitanje je li zaboravila da je trudna, Katarina je otkrila ključan detalj: "Momak zna". No, Zora je brzo pojasnila granice tog znanja. "Ali ne zna tko je ćaća i ne zna za ovaj naš dogovor", priznala je, otkrivajući da se njezin plan za sretnu budućnost temelji na opasnoj tajni. Uvjerena da je to najbolje rješenje za sve, Zora je pokušala obraniti svoju odluku. Međutim, upravo je taj "dogovor", kompleksna mreža laži stvorena da zaštiti obiteljsku čast, postao točka sporenja koja je zapalila Nikolin gnjev.

icon-expand Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Nikolin bijes i optužbe za licemjerje

Nikola, vidno potresen i ljut, nije mogao prihvatiti Zorinu odluku kao rješenje, već kao produbljivanje krize. "Ma bit će najbolje", sarkastično je dobacio, ne skrivajući svoje neslaganje. Njegov bijes nije bio usmjeren samo na opasnost od razotkrivanja tajne o očinstvu, već i na cijelu konstrukciju laži u kojoj su sudjelovali. "Što je sa Cvitom, koju cijelo vrijeme lažemo da je ona trudna?" upitao je, aludirajući na njihov raniji plan da Cvita preuzme na sebe teret trudnoće kako bi sačuvala Zorin ugled. Za njega, Zorina udaja nije bila korak naprijed, već izdaja njihovog zajedničkog pakta i guranje svih u još veću opasnost.

icon-expand Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Sukob je eskalirao kada je Zora pokušala smiriti situaciju, no Nikola je bio neumoljiv. "Što će onda biti kad promijeniš svoje mišljenje nakon tjedan dana? Pa nakon mjesec dana? Što onda?" upitao je, sumnjajući u postojanost njezine odluke i strahujući od posljedica koje bi njezina prevrtljivost mogla donijeti. Zorina odluka da se uda, umjesto da donese mir, razotkrila je duboke pukotine u obiteljskim odnosima. Dok ona u braku vidi spas i priliku za novi početak, Nikola to doživljava kao kukavičluk i nastavak života u laži. Obitelj se sada nalazi na prekretnici, a pitanje je hoće li ih ova mreža tajni konačno uništiti ili će pronaći snage suočiti se s istinom, ma koliko ona bolna bila.

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL